Buon onomastico Silvia, oggi 3 novembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Oggi 3 novembre si festeggia Santa Silvia, madre del futuro Papa Gregorio I. Secondo la tradizione la nobile donna romana nacque il 520 e sposò il senatore Giordiano. E’ venerata come santa così come le sorelle Emiliana e Tarsilia. Rimasta vedova nel 573 si ritirò in una casa sull’Aventino chiamata Celia Nova e dedicò il resto della sua vita alla preghiera seguendo la regola benedettina. Nel frattempo il figlio Gregorio aveva deciso di continuare a vivere che trasformò progressivamente in monastero dove eresse una chiesa dedicata a S. Andrea.

Silvia, madre di Papa Gregorio: fu seppellita nel monastero di S. Andrea con le sorelle

Silvia morì nel 592 e Papa Gregorio la fece seppellire nel monastero di S. Andrea nel sepolcro dove si trovavano le sorelle Tarsilia ed Emiliana. In suo memoria fece dipingere la sua immagine con la croce in una mano ed un libro in un altro con la scritta “Vive la mia anima e ti loderà, e i tuoi giudizi mi aiuteranno”. Nel 1603 Papa Clemente VIII fece inserire Santa Silvia nel Martirologio Romano al 3 novembre. Su sollecitazione di Papa Giovanni XXIII, nel 1959, venne istituita una parrocchia dedicata alla madre di Papa Gregorio che fu aperta al culto nel 1968.

Significato del nome. Silvia deriva dal latino Silvius e significa ‘che vive nei boschi, che viene da zone boscose, che ama vivere nei boschi’. Dalla personalità introversa e riflessiva ama la tranquillità ed è pertanto molto legata alle sue abitudini di vita. E’ un nome particolarmente diffuso in Lombardia e nel Lazio. Nella versione maschile San Silvio martire viene festeggiato il 1° marzo.

Buon onomastico Silvia 3 novembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi, 3 novembre, in occasione della ricorrenza di Santa Silvia tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Silvia. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 3 novembre, per gli auguri di buon onomastico.