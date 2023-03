Calzature da uomo: come scegliere gli scarponcini per la montagna

L’uomo che ama fare lunghe passeggiate in montagna deve prestare grande attenzione alla scelta degli indumenti e degli accessori, comprese le scarpe. Queste ultime sono forse l’elemento più importante, in quanto possono influenzare profondamente la qualità della camminata.

Scegliere gli scarponcini giusti aiuta non solo a evitare piccoli o grandi incidenti, i quali potrebbero verificarsi a causa dei terreni scoscesi e dei numerosi ostacoli di cui sono disseminati i sentieri di montagna, ma anche a garantire il massimo comfort, riducendo l’affaticamento ed evitando la formazione di calli o vesciche.

Dove acquistare gli scarponcini da montagna online

Per trovare calzature di qualità che garantiscano il giusto comfort, è possibile affidarsi a portali specializzati nel settore come, per esempio, Deichmann.com, che propone scarponcini per la montagna da uomo dei migliori marchi disponibili sul mercato. L’utente, grazie ad appositi filtri, può scegliere il modello di proprio interesse selezionando la taglia, il colore, il marchio e la fascia di prezzo.

La grande esperienza accumulata permette a Deichmann di proporre ai propri clienti esclusivamente le calzature migliori e di più alta qualità. Tra gli scarponcini da uomo è possibile trovare modelli in pelle, pelle scamosciata e similpelle, anche con inserti in tessuto, dotati di suola in gomma antiscivoloe chiusura a laccio o cerniera.

Come scegliere lo scarponcino da montagna

Data la grande varietà di modelli, prima di procedere con l’acquisto dello scarponcino è necessario tenere conto di alcuni fattori, tra i quali la stagione durante la quale li si utilizzerà, le caratteristiche del terreno, la frequenza di utilizzo e il tipo di camminata che si ha in programma.

In commercio si trovano sia modelli pensati per semplici passeggiate sui monti, sia scarponi ideali per le escursioni ad alta quota. Oltre a questi, è possibile trovare anche scarponcini adatti a tutti i contesti, perfetti per chi alterna le due tipologie di camminata.

Uno degli elementi più importanti da valutare è la suola, la quale deve esser adatta al tipo di terreno. In linea generale, gli scarponi da escursionismo richiedono una suola a carrarmato, resistente e in grado di garantire stabilità e una buona presa, mentre quelli per le passeggiate su terreni erbosi possono essere dotati di una suola più flessibile e morbida.

Altro elemento di grande importanza è il sistema ammortizzante, il quale aiuta a ridurre i contraccolpi del terreno sul tallone, rendendo la camminata più confortevole e meno faticosa; questa caratteristica aiuta anche a ridurre i dolori alle gambe e alla schiena, i quali sono spesso conseguenza non delle lunghe ore trascorse a camminare su terreni accidentati, ma dell’uso di scarpe non adatte.

Scarponcino da montagna: le tre tipologie principali

A seconda dell’utilizzo che si intende farne, è possibile scegliere tra un paio di scarponcini da trekking, da avvicinamento, noti anche come approach, oppure da alpinismo.

I primi, perfetti per fare lunghe passeggiate in montagna, in zone con pochi pendii, sono molto resistenti e si adattano alla perfezione anche ai terreno fangosi e innevati. Dotati di ottimi sistemi di ammortizzazione, avvolgono e proteggono la caviglia.

Gli approach sono scarponcini che offrono un’ottima presa sui terreni rocciosi e offrono un’ottima soluzione per chi effettua semplici e brevi arrampicate.

Per finire, gli scarponi da alpinismo sono ideali per chi ama l’avventura e cerca una calzatura che garantisca la massima presa su terreni molto scoscesi e lungo percorsi di difficile percorrenza. Oltre a proteggere la caviglia, limitano al massimo la percezione delle asperità del terreno.