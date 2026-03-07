Festa della donna: frasi e citazioni celebri da condividere su WhatsApp e social

Uscendo fuori dal politically correct non tutte le donne amano la ricorrenza dell’otto marzo. O meglio non amano gli eccessi della Festa della donna, l’aspetto consumistico e le celebrazioni che non danno merito e valore a chi ha lottato per vincere le discriminazioni e veder riconosciuto un diritto. C’è chi, invece, vive questa festa come un momento di evasione che, in alcuni, si trasforma in eccessi che spesso diventano oggetto di discussione. In tante, in ogni caso, apprezzano un dolce pensiero…

Buon 8 marzo, frasi e citazioni celebri da condividere

Un augurio affettuoso e una mimosa simbolo della lotta per la parità dei diritti e di una festa che non va ridotta a feste all’insegna di streaptease ed esibizioni bollenti di giovani virgulti. Per chi vuole sorprendere le donne di casa e le colleghe di lavoro suggeriamo alcune frasi e massime da inoltrare su WhatsApp o sui contatti social.

“Il mondo sarebbe un posto di merda senza le donne. La donna è poesia. La donna è amore. La d onna è vita.” “La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.” (Audrey Hepburn) “La donna è la rovina dell’uomo ma resta il fatto che l’uomo senza la donna è rovinato.” (Marilyn Monroe) Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto “G” è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. (Isabel Allende) Tanti auguri a una donna che sa ridere in mezzo alle lacrime, rialzarsi anche se la caduta ha fatto male e che è meravigliosa 365 giorni l’anno! Le donne sono i veri architetti di questa nostra società. (H.B. Stowe) ​Auguri a tutte le donne non perché è l’otto marzo, ma perché lottano sempre! Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai (O. Fallaci) L’umanità sarebbe perduta senza le donne, io mi sentirei perso se vivessi un solo momento senza di te. Auguri per la festa delle donne alla fidanzata più speciale che potessi sognare! A mia moglie, alla quale direi si altre mille volte: da quando le nostre vite si sono intrecciate non ho alcun dubbio: solo una grande donna è angelo della casa e insieme Regina del cuore di un uomo!