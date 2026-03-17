Coppa d’Africa shock: il Marocco vince a tavolino, ribaltata la finale “della vergogna”

Diaz sbagliò un clamoroso rigore in finale

Perché il Marocco ha vinto la Coppa d’Africa a tavolino?

Da sconfitti sul campo a campioni per decisione ufficiale. Due mesi dopo una finale persa tra polemiche e tensioni, il Marocco si ritrova improvvisamente sul tetto d’Africa grazie a una sentenza destinata a far discutere.

La Confederazione africana di calcio ha infatti accolto il ricorso presentato dalla federazione marocchina, ribaltando il risultato della finale contro il Senegal e assegnando la vittoria a tavolino per 3-0.

Una decisione che cambia completamente la storia della competizione e riaccende un caso che sembrava ormai archiviato.

Cosa era successo nella finale contro il Senegal?

La partita, disputata a Rabat, era già entrata nella storia per motivi tutt’altro che sportivi. Un match teso, nervoso, culminato in un episodio che ha fatto esplodere il caos.

Nel finale dei tempi regolamentari, viene assegnato un rigore al Marocco. Una decisione arbitrale contestata dai giocatori del Senegal, che reagiscono in modo clamoroso: abbandonano temporaneamente il campo.

Per diversi minuti, la gara si trasforma in una scena surreale, con tensioni sia sul terreno di gioco che sugli spalti. Un momento che segna il punto di non ritorno.

Il regolamento e la decisione della CAF: cosa dice la norma?

La svolta arriva sul piano regolamentare. La CAF ha applicato l’articolo 84 del regolamento della competizione: una squadra che lascia il campo senza autorizzazione viene automaticamente dichiarata sconfitta.

Ed è esattamente ciò che è accaduto secondo il Comitato d’appello. Il Senegal, ritirandosi temporaneamente, avrebbe compromesso il regolare svolgimento della partita.

Da qui la decisione drastica: sconfitta a tavolino e titolo assegnato al Marocco.

Le polemiche: perché si parla di “partita della vergogna”?

Già all’indomani della finale, il match era stato etichettato come “la partita della vergogna”. Non solo per il caos in campo, ma anche per l’immagine negativa proiettata sul calcio africano.

Le scuse del commissario tecnico del Senegal, arrivate a caldo, avevano già fatto capire la gravità della situazione. Ma non sono bastate a chiudere il caso.

Anche perché, dopo il rientro in campo, la partita era proseguita fino ai supplementari, dove il Senegal aveva segnato il gol decisivo. Una vittoria che ora viene completamente cancellata.

Il ruolo dei protagonisti: tra tensione e tentativi di calma

In quei minuti convulsi, alcuni giocatori hanno cercato di riportare ordine. Tra questi, la stella senegalese Sadio Mané, che ha tentato di calmare i compagni e farli tornare in campo.

Ma il danno, evidentemente, era già stato fatto. Per la CAF, quell’interruzione ha alterato irreversibilmente il corso della partita.

E così, a distanza di settimane, arriva una sentenza che riscrive tutto.

Cosa cambia ora per il calcio africano?

La decisione non assegna solo un trofeo. Ridefinisce anche i confini della responsabilità sportiva.

Il messaggio è chiaro: certe proteste hanno conseguenze. E il rispetto delle regole viene prima del risultato sul campo.

Ma resta un interrogativo: questa sentenza restituisce davvero credibilità alla competizione o apre un precedente pericoloso?

Una finale riscritta fuori dal campo

Il Marocco festeggia, ma il retrogusto è inevitabilmente amaro. Non c’è un gol decisivo, non c’è un’esultanza sul campo. C’è una sentenza.

E il Senegal passa dalla gloria alla sconfitta senza giocare davvero l’ultimo atto.

È il calcio moderno, dove a volte le partite non finiscono al fischio finale. Ma settimane dopo, tra carte, ricorsi e regolamenti.