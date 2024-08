Filma i contenuti per adulti della madre, il 18enne Arthur Urach: ‘Non c’è nulla di strano’

A 18 anni fa il regista della madre attrice. Un enfant prodige si penserà ma la storia assume contorni particolari visto che Arthur Urach filma i contenuti per adulti realizzata da Andressa Urach, trentacinquenne, ex modella e presentatrice televisiva brasiliana Miss BumBum.

L'ex modella Andressa Urach realizza contenuti per adulti con il figlio che le fa da regista

In un’intervista il giovane ha raccontato di non essere particolarmente imbarazzato nel girare le scene audaci della madre e che, in ogni caso, mentre lo fa cerca di pensare a cose banali per far trascorrere il tempo. “Il mio unico pensiero dopo aver registrato tutto è in quale ristorante andare”. Arthur Urach sostiene che non c’è nulla di strano.

“A volte devo dirle in quale posizione deve stare, cosa deve fare la ragazza. L’ultima volta abbiamo soggiornato in un motel con una donna. Ho dovuto letteralmente darle istruzioni per la maggior parte delle foto e dei video”. Il 18enne ha anche risposto ad una serie di domande su Instagram precisando che non “si vergogna” della attività svolta dalla madre.

'A volte devo dirle in quale posizione deve stare, non mi vergogno per quello che fa'

L’ex marito di Andressa Urach è andato su tutte le furie quando ha scoperto che madre e figlio avevano partecipato ad una festa in discoteca. “che dire di una madre che porta il proprio figlio in un locale per guardare sua madre che si struscia contro altri uomini?” Per un periodo la 35enne aveva abbandonato la sua carriera piccante su OnlyFans per “tornare a Dio”, ma dopo poco è tornata sulla piattaforma rinnegando il suo voto.