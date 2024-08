Bergamo Sex, Il ‘Brasiliano’ pronto a portare scompiglio: si parte il 30 agosto, le star presenti

Anche “Il Brasiliano” partecipa nel weekend a Bergamo Sex, la manifestazione erotica nazionale che si svolge durante il weekend in Lombardia.

Il Bergamo Sex di Corrado Fumagalli festeggia i 20 anni, tra i protagonisti anche ‘Il Brasiliano’ Massimiliano Minocci

Dietro al nomignolo online c’è Massimiliano Minocci, controverso protagonista romano dei social network e conosciuto dal pubblico di ascoltatori dell’irriverente trasmissione radiofonica La Zanzara, su Radio 24. Il Brasiliano si appresta a calcare le scene anche della storica fiera nazionale, creata dall’imprenditore Corrado Fumagalli: Bergamo Sex, che celebra vent’anni di attività durante il fine settimana, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, presso la discoteca Bolgia di Osio Sopra (bg). In un video pubblicato online, il Brasiliano annuncia, in dolce compagnia, la propria partecipazione e chiede ai propri followers di presentarsi all’appuntamento in Lombardia: infatti oltre al divisivo personaggio di Roma, sono attese a Bergamo Sex anche le maggiori “creators” che vendono foto e video pornografici amatoriali sulla piattaforma Onlyfans.



Molti ospiti vip e personaggi familiari agli italiani, sono attesi a Bergamo Sex: ospite d’onore è il divo Rocco Siffredi, che sul palco, insieme a Michelle Ferrari, consegna il premio “Bergamo Sex Gold” alle personalità che hanno contribuito all’intrattenimento per adulti in Italia. Oltre al noto ex attore, regista e produttore originario di Ortona (ch), sono presenti a Bergamo Sex anche le più note Star della Penisola, che sono le protagoniste nel cinema internazionale per adulti: Valentina Nappi, Martina Smeraldi, Vittoria Risi, Priscilla Salerno, Roberta Gemma, Sonya Eyes, Brigitta B e molte altre artiste.

Rocco Siffredi con Valentina Nappi

Rocco Siffredi ospite d’onore, evento nel segno del progetto Disability Hard

Tra le maggiori novità Bergamo Sex per l’edizione 2024: un intero piano dedicato ai “boys”, il progetto “Disability Hard“, che mira a promuovere il tema della sessualità delle persone con disabilità, nonché tra i principali sponsor c’è Wyylde, il social network per esplorare sessualità ed incontri online, con 5 milioni di utenti in Europa. Bergamo Sex è in programma da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, dalle 15,30 alle 03, presso la discoteca Bolgia di Osio Sopra (bg): www.bergamosex.com