Lettiera per il gatto, guida alla scelta

È uno strumento indispensabile, forse il primo che deve essere acquistato quando si decide di accogliere in casa propria un amico a 4 zampe, nello specifico un gatto. La lettiera è fondamentale, un accessorio del quale ci si deve dotare per consentire al proprio micio di fare i bisogni in casa. D’altra parte un gatto ha bisogno, all’interno i un appartamento, dei propri spazi, e tra questi spicca il luogo per fare i propri bisogni.

Oggi sono tantissimi i prodotti di questo genere presenti in commercio, molti diversi tra di loro per utilità e conformazione. Ecco perché la scelta della lettiera per gatti è un momento particolarmente delicato per il quale è indispensabile valutare tantissimi elementi. Vediamo quali sono le principali tipologie di lettiere presenti sul mercato e quali scegliere.

Tipologie di lettiere sul mercato

La prima grande distinzione che è possibile operare è tra lettiere agglomeranti e non agglomeranti. Cosa stanno ad indicare questi termini e quali sono le principali differenze?

Lettiere agglomeranti: sono molto più facili da gestire, la loro conformazione fa sì che quando il gatto fa i propri bisogni, i granelli presenti nella lettiera si gonfino, a seguito del contatto con i liquidi, andando a formare poi palline di dimensioni ridotte. Queste palline sono visibili o occhio nudo e permettono di intervenire rapidamente per la rimozione con una paletta. Lettiere non agglomeranti: le lettiere non agglomeranti funzionano in senso opposto. I liquidi scendono in profondità, nella sabbia, sarà il gatto a scavare a fondo per nascondere i propri bisogni. Il padrone dovrà cambiare una volta sola la lettiera, dopo un tot di tempo, senza doverla ripulire ogni volta.

Esistono poi sul mercato prodotti di ultima generazione, ovvero le lettiere autopulenti. Una specie di elettrodomestico che va a pulire e disinfettare, in modo del tutto automatizzato, la lettiera ogni volta che il micio effettua un bisogno. Ce ne sono di diverse tipologie, per scegliere le migliori lettiere autopulenti è indispensabile valutare fattori come l’odore; il funzionamento (alcune sono autopulenti, altre semi autopulenti); e, ovviamente, il prezzo.

Uno dei prodotti maggiormente venduti, la lettiera, indispensabile per chi ha un gatto in casa: un mercato molto florido quello dei prodotti pe animali, soprattutto per gatti, che vede le vendite ormai alle stelle visto che chi decide di mettersi un micio in casa, poi, solitamente non bada a spese per farlo stare bene. Tra gli altri prodotti maggiormente venduti ci sono ad esempio gli alberi per gatti (i cosiddetti tiragraffi), i vestitini per i mici, i robot automatici per distribuzione del cibo (utili quando non si passa troppo tempo in casa e il proprio amico a 4 zampe resta da solo, con la necessità di nutrirsi).