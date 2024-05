Orrore per due tiktoker in Thailandia, trovano un cobra e 2000 falene in stanza, il video

Un lungo viaggio alla scoperta dell’Asia. Le 18enni Jemma Sayer e Lydia Ramsey-Stewart stanno documentando su TikTok il loro tour zaino in spalla e dopo aver visitato la Cambogia e il Vietman hanno fatto tappa a Pai, in Thailandia, dove sono arrivate il 22 maggio.

Le tiktoker 18enni Jemma Sayer e Lydia Ramsey-Stewart in viaggio alla scoperta dell’Asia

Qui però hanno vissuto il momento più orribile del loro lungo viaggio nel momento di entrare nella loro stanza di hotel. “Più di 2.000 falene avevano invaso la stanza”. Ma in pochi istanti si sono rese conto che non era la cosa più brutta che gli stava capitando. “Quando abbiamo aperto la porta, c’era un serpente, un cobra, che pendeva dalla parte superiore della porta con la bocca aperta. Pensavamo che saremmo morte, eravamo pietrificate. Non ho mai provato così tanta paura in tutta la mia vita” – ha detto Jemma Sayer, originaria di Ipswich.

“Si è lanciato verso entrambe, si è letteralmente lanciato verso la testa della mia amica. È stato allora che sono arrivate anche tutte le falene, hanno semplicemente sciamato su di noi. Abbiamo urlato, non credo di aver mai urlato così forte. Probabilmente abbiamo svegliato tutti.” Secondo quanto riferito dalla Tiktoker il serpente si era avventato sulla testa di Lydia con la bocca aperta, mentre le falene “facevano un nido” tra i suoi capelli. La coppia è riuscita a chiudersi in bagno ed a chiamare la reception dell’hotel. “Abbiamo pianto a dirotto, sono arrivati in trenta secondi”.

Le Tiktoker inglesi hanno raccontato il loro incontro da incubo in camera dalbergo

La sorpresa in camera d’albergo in Thailandia: ‘Duemila falene e un cobra a pochi centimetri da noi, ci siamo chiuse in bagno’

Un uomo le ha raggiunte ed ha portato con sé una mazza precauzionalmente. Alla fine Jemma Sayer e Lydia Ramsey-Stewart sono riuscite ad allontanarsi. Inizialmente volevano terminare la loro avventura e tornare in Inghilterra, poi le hanno cambiate di stanza prima di proseguire il viaggio per a Bangkok. “Per una settimana abbiamo fatto fatica a dormire”.

Jemma ha pubblicato sul profilo social un video delle falene con la didascalia: “L’uomo con la mazza dice tutto [emoji teschio] #backpacking #thailand #trauma.”. In tanti hanno commentato l’accaduto. “Sarei salito sul prossimo volo per tornare a casa” – ha detto un utente mentre un altro ha spiegato che sarebbe andato subito in panico. “Roba da incubo”.