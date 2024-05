Alfredo ‘o chiatto ai domiciliari, la star di TikTok accusato di furto di energia elettrica

Sui social è conosciuto come Alfredo ‘o chiatto ed ha conquistato la sua fama sul web per pubblicizzare in maniera colorita le offerte del suo mini market. Giovedì 30 maggio il commerciante Tiktoker è stato arrestato con l’accusa di furto di energia elettrica. Il giudice ha disposto la misura restrittiva dei domiciliari.

Alfredo D’Ausilio arrestato a Qualiano, è accusato di furto di energia elettrica per il suo mini market

Centinaia di migliaia di follower, più di un milione di like e visualizzazioni e la vendita di tantissimi prodotti a prezzi vantaggiosi strappando tanti sorrisi agli utenti dei social. Alfredo D’Ausilio, 44enne noto sul come Alfredo ‘o chiatt, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Qualiano, in provincia di Napoli.

I militari, insieme a personale dell’Enel, hanno fatto visita al mini market del commerciante influencer, molto noto sui social, ed hanno controllato l’attività commerciale sempre al centro dei video sul web. Gli accertamenti hanno permesso di constatare la manomissione del contatore elettrico. Il connettore di limitazione, infatti, era stato tolto fornendo così energia illegalmente. Il danno ammonterebbe a 6mila euro. Il 44enne Tiktoker è in attesa di giudizio.

Su TikTok Alfredo ‘o chiatt pubblicizza le offerte della sua attività commerciale

Sul suo profilo Alfredo ‘o chiatt conta oltre 140mila follower e 1,3 milioni di like. Ogni giorno il commerciante mostra i prodotti alimentari che vende nel suo supermercato: sempre mega offerte, tra biscotti, pasta e cose varie. I suoi video iniziano sempre con ‘buongiorno, buongiorno, buongiorno’.