8 curiosità che (forse) non sai sul Raffrescamento Adiabatico

Con l’incessante aumento dei prezzi dell’energia e le estati sempre più torride, investire in un Raffrescatore Adiabatico rappresenta una scelta intelligente per migliorare il comfort termico e ridurre l’impatto ambientale degli ambienti di lavoro, in particolare industriali.

Questi dispositivi offrono una serie di vantaggi significativi rispetto ai tradizionali condizionatori d’aria, tra cui maggiore efficienza energetica, flusso d’aria ottimale, prestazioni eccellenti e un miglioramento del nostro stile di vita. Tuttavia, ci sono alcune cose che potresti non sapere sui Raffrescatori Adiabatici, e qui ne abbiamo raccolte 8 che ti sorprenderanno.

1 – 100% Aria Fresca

In un raffrescatore adiabatico, l’aria fresca è la protagonista. Questi dispositivi si basano sul processo evaporativo che coinvolge l’aria esterna, la filtra, la raffredda e la rilascia nell’ambiente interno. Ciò significa che l’aria è sempre fresca al 100%, evitando il ricircolo di aria viziata e inquinata.

Questo è particolarmente vantaggioso in ambienti affollati o industriali, dove la qualità dell’aria è essenziale per la salute dei lavoratori.

2 – Tecnologia Green

Acquistare un Raffrescatore Adiabatico è una scelta ecologica.in quanto produce solamente circa il 20% delle emissioni di carbonio di un normale sistema di condizionamento d’aria. Inoltre, il raffreddamento evaporativo si basa su processi naturali, utilizzando acqua e senza l’uso di sostanze chimiche dannose. Il consumo energetico è minimo, limitato alla ventola, al controllo elettronico e a una piccola pompa dell’acqua, riducendo i costi operativi fino all’80% rispetto ai condizionatori tradizionali.

3 – Consumo d’Acqua Minimo

Contrariamente alle preoccupazioni sull’uso eccessivo dell’acqua, i raffrescatori adiabatici sono sorprendentemente efficienti. Utilizzano appena il 2% dell’acqua consumata da una doccia. Un raffreddatore evaporativo Breezair, per esempio, richiede mediamente solo 15 litri d’acqua al giorno, in contrasto con i 60 litri usati da una lavatrice a carica frontale per un singolo lavaggio.

4 – Funzionamento Silenzioso

I raffrescatori adiabatici Breezair offrono un raffreddamento efficace senza disturbi sonori. Grazie al loro design avanzato e ai materiali di alta qualità, sono incredibilmente silenziosi, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni, da residenze ospedaliere a spazi industriali. Questa caratteristica è cruciale in contesti dove il comfort acustico è fondamentale, come uffici, centri commerciali e ospedali.

5 – Aumentano l’Umidità

Un altro vantaggio dei raffrescatori adiabatici è la capacità di aumentare leggermente l’umidità nell’aria: questo fattore contribuisce all’aumento del comfort, all’aumento della produttività dei lavoratori e alla prevenzione di problemi di salute legati all’aria secca.

6 – La Più Grande Installazione al Mondo

Un’azienda australiana ha realizzato un’enorme installazione di circa 50.000 raffrescatori Breezair nella tendopoli di Mina Valley, in Arabia Saudita. Questo gigantesco progetto dimostra l’efficacia e l’applicabilità su larga scala dei raffrescatori adiabatici, anche in ambienti molto affollati e all’aria aperta.

7 – Controllo Intuitivo con Touch Screen

I raffrescatori adiabatici Breezair sono dotati del touch screen MagIQtouch, che consente un controllo preciso e intuitivo: quest’interfaccia utente all’avanguardia permette di personalizzare e regolare fino a 60 raffrescatori contemporaneamente, migliorando l’efficienza energetica e riducendo i costi operativi.

8 – Manutenzione Semplice

La manutenzione regolare da parte di un tecnico qualificato garantisce il funzionamento ottimale dei raffrescatori adiabatici. Alcuni modelli dispongono anche di tecnologie di risciacquo automatizzato e avvisi di manutenzione stagionale. Inoltre, la struttura esterna resistente e leggera rende l’installazione e la manutenzione un gioco da ragazzi.

In conclusione, investire in un Raffrescatore Adiabatico non solo offre benefici significativi in termini di comfort termico ed efficienza energetica, ma contribuisce anche a preservare l’ambiente. Scegliere una soluzione sostenibile come questa è un passo importante verso un futuro più verde e confortevole.