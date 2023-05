Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina alla vigilia degli 80 anni: ‘Fumava quella robaccia’

A pochi giorni dal compleanno, festeggerà 80 anni, Al Bano ha ripercorso alcuni passaggi della sua intensa attività artistica ma ha anche raccontato particolari inediti delle vicissitudini familiari ed, in particolare, sulla fine della relazione con Romina Power nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Al Bano ha rivelato i motivi della rottura con Romina Power: ‘Il problema fu la marijuana’

Il cantante originario di Cellino San Marco ha riferito che il matrimonio è finito perché “fumava della robaccia anche quattro volte al giorno”. Per la prima volta Albano Carrisi ha parlato della dipendenza dell’ex moglie. Un “vizio” che avrebbe finito con il minare il loro rapporto e che non sarebbe collegato alla scomparsa di Ylenia Carrisi. “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia” – ha aggiunto il cantante che il 20 maggio compirà 80 anni che ha sottolineato che era diventata un’altra donna.

“Quando fumava era allegra, finito l’effetto si intristiva e piangeva. Non esprimeva più passione per la vita e per quello che avevamo vissuto e costruito in quegli anni ma fu l’inizio della fine” – ha chiosato Al Bano.