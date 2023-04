Al Bano sulla scelta di Pupo di partecipare al festival in Russia: ‘Non la condivido per niente’

Fa discutere la decisione di Pupo di accettare la proposta del Cremlino di far parte della giuria Road to Yalta, il Festival di musica internazionale russo nel segno della canzone patriottica e della propaganda.

Le perplessità Al Bano: ‘Anche io ho avuto delle proposte ma ora la situazione è inaccettabile’

Sulla questione si è pronunciato anche Al Bano che in passato si è esibito spesso in Russia ed è stato inserito nella lista nera dell’Ucraina. Il cantante di Cellino San Marco non ha nascosto le sue perplessità sulla scelta del collega di partecipare alla finale del 2 maggio della kermesse.

“Anch’io ho avuto richieste ma adesso la situazione è inaccettabile. Questa scelta mi lascia perplesso ma non posso rispondere per Pupo. Non so cosa c’è dietro” – ha spiegato l’artista. “Amo il popolo russo ma fino a quando la situazione sarà questa non me la sento di andare” – ribadendo il suo scetticismo rispetto alla decisione del cantante toscano di partecipare a Road to Yalta.

‘Andrò a Kiev e Mosca appena la diplomazia bloccherà questo passaggio tragico per la storia dell’umanità’

“Ha fatto le sue scelte. Non le condivido per niente, ma più che rimanere perplesso per il fatto che un collega abbia accettato un ingaggio da parte di un paese il cui governo ha iniziato una guerra che da più di un anno causa vittime innocenti, cosa posso fare?”

Al Bano ha spiegato di essere pronto ad esibirsi con un grande concerto a Kiev e a Mosca appena la diplomazia riuscirà a bloccare questo passaggio tragico per la storia dell’umanità. Dal 2014 il festival russo andava in scena dal territorio occupato della Crimea e solo eccezionalmente, a causa della guerra in Ucraina, è stato spostato in territorio russo.