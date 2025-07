Alessandro Cattelan rompe il silenzio sull’addio alla Rai: ‘Esperienza che ho voluto’, il ritorno al talent

Alessandro Cattelan

Cattelan sarà giudice della nuova edizione di Italia’s Got Talent

“L’avventura in Rai? Secondo me è stata ottima. È stata qualcosa che ho voluto con una motivazione”. Così Alessandro Cattelan ha raccontato il suo percorso televisivo degli ultimi anni, rispondendo alle domande dei giornalisti alla presentazione della nuova edizione di Italia’s Got Talent, in partenza il prossimo 5 settembre su Disney+.

Il conduttore ha ripercorso la sua scelta di lasciare un contesto consolidato come X Factor per affrontare una sfida diversa: “Venivo da un contesto in cui stavo benissimo, e che spesso mi manca. Però era un momento in cui credevo di aver dato tutto e volevo confrontarmi con una cosa nuova, che ha avuto delle sue difficoltà. Però è quello che sono andato a cercarmi, quindi per me è stata un’ottima esperienza”.

Tra i programmi citati figurano Da Grande, Stasera c’è Cattelan su Rai2, Sanremo Giovani e il Dopofestival, progetti in cui il conduttore ha cercato di portare il suo stile personale, fatto di ironia, ritmo e uno sguardo internazionale. Non tutti però sono riusciti a realizzare i numeri, in termini di ascolti, che la Rai si aspettava.

Un ritorno al talent con un nuovo ruolo

Dopo anni da presentatore, Cattelan siederà per la prima volta al tavolo dei giudici. Sarà una delle principali novità di questa quattordicesima edizione di Italia’s Got Talent, che vede riconfermati i veterani Mara Maionchi, Frank Matano e Elettra Lamborghini. “Cerco di avere lo stesso metro di giudizio che ho con me stesso anche con gli altri”, ha dichiarato Cattelan. “Ci sono poche cose che prendo troppo seriamente, e credo che l’ironia applicata alla vita sia fondamentale. Sono esigente con me come con gli altri”.

Un cambio di prospettiva per uno dei volti più riconoscibili della TV degli ultimi quindici anni, che si confronta ora con un format storico da una nuova angolazione.

Un’edizione da record: numeri e novità

La stagione 2025 sarà la prima trasmessa interamente su Disney+, con nove episodi: sei puntate di audizioni, due semifinali e una finale. La grande novità tecnologica riguarda proprio la puntata conclusiva, che sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre, la prima volta in Italia per uno show di intrattenimento su piattaforma.

I numeri parlano di una partecipazione mai vista prima: 1.993 concorrenti iscritti, con il più giovane di appena 5 anni e il più anziano di 87. Tra questi, anche talenti che arrivano dall’estero, incluso il Giappone. Sono previsti 17 semifinalisti e 11 finalisti, selezionati dalla giuria nel corso delle audizioni.

Alla conduzione tornano Aurora Leone e Fru dei The Jackal, coppia ormai rodata e apprezzata per il loro stile fresco e ironico, in perfetta sintonia con lo spirito dello show.