Alice Campello si mostra dopo essere uscita dalla terapia intensiva, la dedica ad Alvaro Morata

Era entrata in terapia intensiva poco dopo aver messo alla luce Bella, la prima figlia dopo tre maschietti, per complicazioni post parto.

Alice Campello, le complicazioni post parto dopo aver messo alla luce Bella

Alice Campello ha tenuto con il fiato sospeso il marito, Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus, che su Instagram aveva raccontato il suo stato d’animo diviso dalla gioia di essere diventato nuovamente papà e l’apprensione per lo stato di salute della partner. “Ha avuto complicazioni che ci hanno spaventato molto, poco a poco sta si sta riprendendo” – aveva riferito su Instagram nel post in cui sottolineava che era assistita dai migliori medici nella Clínica Universidad de Navarra.

A distanza di due giorni Alice Campello si è mostrata sui social dopo essere uscita dalla terapia intensiva. L’influencer ha condiviso un post per ringraziare chi l’ha sostenuta in questo delicato momento della sua vita. “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona della Clinica Navarra ma soprattutto alla dottoressa Muñoz, al dottor Chiva , il dottor Vaquero, il dottor Alonso e a tutti i medici e le ostetriche (soprattutto a Maria Victoria e Raquel)”.

L’influencer ringrazia i medici su Instagram, la dedica ad Alvaro Morata: ‘Il miglior papà per i miei figli’

Poi la dedica per il calciatore della Nazionale spagnola e dell’Atletico Madrid. “Grazie Alvaro Morata, sei l’amore della mia vita.. Il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai. Mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità”.