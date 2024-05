Amadeus sfiderà Affari tuoi sul Nove con un altro game show di successo della Rai

Si va verso una clamorosa sfida nell’access prime time. Nei palinsesti dell’autunno 2024 Amadeus farà il suo esordio sul Nove contrapponendosi ad Affari tuoi, game show che ha riportato ai fasti di un tempo in Rai con dati d’ascolto clamorosi.

L’ex direttore artistico di Sanremo non si presenterà ai telespettatori di Discovery con un titolo inedito ma affidandosi ad un altro programma che ha portato al successo: I soliti ignoti. Il contratto con il game show prodotto da Banijay è in scadenza e la Rai ha fatto scadere l’opzione. Una leggerezza che costerà cara ai vertici di Viale Mazzini visto che la concorrenza aspettava solo un passo falso della tv di Stato per consegnare ad Amadeus il programma che lanciato su Rai 1 da Fabrizio Del Noce con Fabrizio Frizzi alla conduzione.

Prima che l’ex dj passasse al Nove aveva manifestato l’intenzione di chiudere la stagione con Affari tuoi, come poi è stato fatto, per riprendere I soliti ignoti nell’autunno del 2024. I piani di Ama non saranno stravolti ma con una significativa novità: il programma andrà ad arricchire il palinsesto della rete di Discovery. Così Affari tuoi, che sarà condotto da Stefano De Martino, dovrà scontrarsi il game show che per anni ha caratterizzato l’access prime time di Rai 1 oltre che con Striscia la notizia, in onda su Canale 5.