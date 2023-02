Amici, l’ultimatum di Alessandra Celentano a Maddalena: ‘Sei tornata nel baratro’ (VIDEO)

“Non ho capito se sei una bambola sexy o una bambola assassina? A breve arriva il serale e non ho visto quella voglia di migliorare e di fare”. Alessandra Celentano ha convocato la ballerina Maddalena Svevi per confrontarsi con lei perché non è soddisfatta del suo rendimento nella scuola di Amici.

Alessandra Celentano non è soddisfatta del rendimento della ballerina: ‘Vorrei evitare decisioni estreme’

Senza fare giri di parole la maestra ha riferito che si aspettava maggiori progressi. “Bisogna alzare l’asticella, non è sufficiente quello che stai facendo” – ha aggiunto l’insegnante che ha spiegato che sta facendo delle valutazioni molto serie sull’allieva .

“Vorrei evitare decisioni estreme. Sei tornata letteralmente nel baratro. Tecnicamente sei sempre uguale, l’espressione è sempre uguale. Credo sia arrivato il momento di fare un cambio” – ha aggiunto Alessandra Celentano che non ritiene sufficiente il rendimento di Maddalena che ha ribattuto che la voglia di apprendere c’è.

“Sento anche io che è un momento in cui sono nuovamente ferma ma non riesco a comprendere neanche io i motivi. Ci ho provato a capirlo, mi interrogo sempre ma non riesco a trovare la motivazione” – ha riferito la ballerina con la maestra che le ha assegnato un compito “mediamente difficile” sottolineando, nel corso del day time del 31 gennaio, che ora vuole fatti.

Amici, la maestra assegna un compito all’allieva, Maddalena preoccupata: ‘Non credo che ce la farò’

“Adesso neanche alla Cele piaccio” – ha riferito la 17enne genovese ai compagni di avventura dopo la conversazione con l’insegnante. Dopo aver visto il compito di hip hop che dovrà affrontare l’allieva è andata più in crisi: “Non credo che ce la farò”. Il compagno di avventura ha provato ad incoraggiarla. “Si tratta di non adagiarsi e farsi il cu.. che ti sei sempre fatta”.