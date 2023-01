Amici, Raimondo Todaro elimina Eleonora: ‘Errore di valutazione’, lei scoppia in lacrime (VIDEO)

Ha rotto gli indugi ed ha preso una decisione definitiva per una delle sue allieve ad Amici dopo la sostituzione di Samuel Antinelli con Alessio Cavaliere. Dopo la puntata Raimondo Todaro ha convocato Eleonora Cabras per comunicarle la sua scelta in vista del rush finale del talent show di Canale 5.

Eleonora Cabras ancora ultima in puntata: Raimondo Todaro la convoca

La ballerina nell’ultima esibizione si è esibita in un passo a due con il professionista Umberto Gaudino sulle note di “Oye como va” di Santana ma, pur ricevendo gli elogi di Sergio Bernal, non è andata oltre all’ultimo posto. Di conseguenza Todaro ha deciso di eliminare la 19enne di Sorso.

“Dobbiamo tirare le somme dopo tre settimane di lavoro… Tu ce l’hai, sei proprio latinista nell’attitude ma quando abbiamo iniziato a lavorare insieme mi sono reso conto che tante cose non le sapevi proprio ed avevamo tanto da lavorare sotto il profilo tecnico. Le informazioni nuove che hai ricevuto alcune volte le hai recepite, più in sala che in puntata” – ha spiegato il maestro sottolineando che la difficoltà di fare tutto in breve tempo l’ha mandata in tilt.

Il maestro: ‘C’è un lavoraccio da fare ma mi sono reso conto che non si può fare qui’

“Secondo me diventerai una brava ballerina se lavori bene perché il potenziale ce l’hai ma c’è un lavoraccio da fare che mi sono reso conto che non possiamo fare qui. Come ballerina mi piaci, ma non avrebbe senso andare avanti. Continua a studiare, non mollare”. Eleonora Cabras non ha trattenuto le lacrime ed ha riferito che se l’aspettava. “Non adesso ma in puntata. Sono sempre stata ultima, non è che mi sento meno degli altri ma se tra due mesi c’è il serale comprendo che il tempo è poco anche per me”.

Raimondo Todaro ha spiegato di aver commesso un errore di valutazione nei tempi. “Pensavo di farcela in due mesi. Mi raccomando da domani continua, non sono deluso da te perché tu hai dato il 101% ma è stato un mio errore di valutazione“. L’ormai ex allieva di Amici 22 ha manifestato di non aver alcun risentimento nei confronti del maestro per la scelta. “Nonostante le tue parole questa è una sconfitta per me. Probabilmente entrando da settembre sarebbe andato diversamente” – ha riferito prima di abbracciare il maestro e scoppiare in lacrime.