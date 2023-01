Hulk Hogan non sente più le gambe: la confidenza choc a Kurt Angle della leggenda del wrestling

Hulk Hogan non riesce più a sentire le sue gambe. Una confessione che il leggendario campione di wrestling avrebbe fatto a Kurt Angle, un’altra leggenda dello sport di combattimento e campione olimpico di lotta libera ad Atlanta 96.

Hulk Hogan sarebbe costretto a muoversi con un bastone

Angle ha raccontato di aver incontrato Hulk Hogan, all’anagrafe Terry Gene Bollea, nel backstage di uno spettacolo la scorsa settimana. In quella circostanza gli ha riferito di aver perso ogni sensibilità negli arti inferiori e che è costretto a muoversi con un bastone. La scorsa settimana il 69enne aveva fatto un’apparizione a sorpresa al RAW XXX di Filadelfia.

Hogan è apparso al fianco dell’ex manager Jimmy Hart, ed è entrato in passerella euforico e raggiante. Nella breve apparizione, durata tre minuti, la leggenda del wrestling non ha utilizzato alcun bastone.

La confidenza a Kurt Angle nel backstage di una trasmissione

Secondo Kurt Angle in trasmissione non si è visto quanto fossero gravi le condizioni di Hogan che tra l’altro ha subito un intervento chirurgico alla schiena. ” Pensavo stesse usando il bastone perché aveva dolore alla schiena. Non ha alcun dolore. Non ha proprio niente. Non riesce a sentire niente” – ha aggiunto il campione di lotta libera.