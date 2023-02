Sara Tommasi a Le Iene sul bipolarismo: ‘Non ero più io, non si guarisce ma si può vivere felici’ (VIDEO)

Il coraggio della madre, recentemente scomparsa, l’amore del marito le hanno permesso di cancellare un passato tormentato e segnato da uno complessa patologia che impatta pesantemente sulla psiche. Sara Tommasi l’ha affrontata, ne ha preso consapevolezza ed è uscita dal pericoloso tunnel in cui era entrata.

Sara Tommasi, monologo a Le Iene: ‘Negata la malattia quando mi hanno diagnosticato il disturbo bipolare’

Nel corso della puntata del 31 gennaio de Le Iene l’ex naufraga ha parlato senza filtri della sua convivenza con il disturbo bipolare. “Undici anni fa mi hanno diagnosticato un grave disturbo bipolare. Quando ne soffri puoi non accorgerti di stare male, ma gli altri si rendono conto che non sei più tu. Io non mi sentivo malata, non volevo esserlo, avevo successo, non volevo diventare una perdente. Ho negato la malattia, ho rifiutato le cure e l’aiuto della mia famiglia… ho permesso alle persone sbagliate di approfittarsi di me” – ha raccontato Sara Tommasi durante il suo monologo a Le Iene.

Il periodo buio: ‘La striscia di droga era la mia medicina, mi sono ritrovata sul set di un film per adulti’

“Ho iniziato ad assumere droga, in quel periodo una striscia era la mia medicina, la cosa più deliziosa. Sono finita su un set di un film hard senza capire come. Non ero in me ed ancora oggi qualcuno non capisce che in quella storia io sono la vittima. Poi in un momento di lucidità ho capito che dovevo farmi aiutare e prima insieme a mia madre (Cinzia Cascianelli) e poi con mio marito (manager Antonio Orso) ho raccolto i pezzi della mia identità” – ha aggiunto la show girl.

La rinascita grazie alla mamma ed al marito: ‘Curatevi con i farmaci e con l’amore’

“Ho ricostruito il puzzle giorno dopo giorno, dal bipolarismo non si guarisce mai del tutto ma si può avere una vita felice. Voglio dirlo alle ragazze che mi scrivono e che si sono riconosciute nella mista storia. Non focalizzatevi su quello che la malattia vi ha tolto ma su ciò che vi ha lasciato. Guardate le carte che avete in mano e giocate con quelle la vostra partita. Curatevi con i farmaci e con l’amore… La malattia non possiamo farla sparire ma possiamo affrontarla”.

Sara Tommasi ha detto di essersi lasciata alle spalle quel brutto periodo. “Oggi voglio dimenticare il buio, vivere il sole… ricominciare da Sara”.