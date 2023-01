Amici, Arisa a Wax: ‘La prossima volta ti tolgo la maglia’, la reazione dell’allievo le fa perdere le staffe

Ha rischiato di lasciare la scuola di Amici dopo il provvedimento della produzione per il Capodanno gate. Wax è rimasto in gara ed ha vinto la sfida con Pandax dopo essere stato graziato da Arisa e bacchettato da Maria De Filippi.

Arisa bacchetta Wax: ‘Per quanto tempo ha pensato la tua parte stupida’

Dopo la bufera il cantante ha incontrato la maestra che gli ha riservato una tirata d’orecchie per i suoi reiterati comportamenti sopra le righe in casetta che l’hanno portato ad incassare misure disciplinari in serie. “Per quanto tempo ha pensato la tua parte stupida, il pensiero ti può venire un attimo ma se sei intelligente la parte stupida la scacci via. Soprattutto se sei consapevole dell’opportunità che ti ha dato la vita di cambiare strada” – ha sottolineato l’artista lucana che ha rimarcato di avergli concesso numerose opportunità.

“Quando ti hanno dato dei provvedimenti disciplinari ti ho fatto venire fuori in maniera indolore privilegiando il fatto che ti esibissi, le tue canzoni e per evidenziare la tua crescita ma se fai una cosa del genere non mi dimostri che sei cresciuto. Tutto il carisma che ha sviluppato qui dentro ti è servito per tirarti dietro delle altre persone per fargli fare delle cose… ma le persone le devi trascinare in cose positive “.

‘Al prossimo provvedimento disciplinare ti tolgo la maglia’, Wax: ‘Me la levo da solo’

Arisa ha manifestato i suoi dubbi all’allievo. “Tu nelle canzoni racconti cose familiari importanti e queste cose presuppongono una maturità che tu dimostri di non avere e io mi chiedo chi è questo? É uno che sta facendo finta o uno che ha a cuore quello che sta facendo e la crescita che gli stiamo proponendo. Il successo di un artista si costruisce sulla credibilità della persona e tu hai dimostrato di essere un po’ stupidotto e poco rispettoso della struttura che ti ospita”. Senza fare giri di parole la maestra ha spiegato che al prossimo provvedimento disciplinare toglierà la maglia a Wax che ha ribattuto. “Me la levo da solo”.

Un passaggio che ha ulteriormente infastidito Arisa. “Perché questa volta non te la sei levata? Tu decidi anche quando ti togli la maglia, quando esci e quando entri… Non ti montare la testa. Ogni tanto sei insolente e questo non è giusto rispetto alle persone che ti hanno scelto e che stanno facendo di tutto per farti andare avanti. Tu probabilmente non nutri la stessa stima che noi abbiamo nei tuoi confronti. Ci hai deluso” – ha aggiunto la cantante che ha sottolineato che le persone che urlano non hanno mai ragione.

La maestra sbotta: ‘Non ti montare la testa, ci hai deluso’

“Devo fare come i bambini con te. Non sei all’asilo e non ti devi comportare così… Già mi hai fatto tante promesse che non hai mantenuto. Le persone delle persone valgono”. Wax prima di lasciare la saletta ha chiesto ad Arisa, alla produzione di Amici, a Maria De Filippi, ai compagni di avventura ed alla sua famiglia.