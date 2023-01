Amici, Capodanno da sballo: la ricerca YouTube che ha fatto infuriare la produzione

Cosa è successo la notte di Capodanno nella casetta di Amici? Da quando è scoppiato il giallo sono emerse diverse indiscrezioni sulla questione che ha spinto la produzione a prendere seri provvedimenti nei confronti degli allievi del talent show di Canale 5.

Dagospia conferma la tesi della noce moscata: la ricerca su YouTube scoperta dalla produzione

L’ipotesi più accreditata era quella dell’assunzione di noce moscata per rendere più ‘vivace’ la feste dell’ultimo dell’anno Sulla questione è tornato Giuseppe Candela di Dagospia che ha confermato il rumors con un’ulteriori particolari. In buona sostanza sembra che cantanti e ballerini abbiano fatto una ricerca su YouTube per cercare un modo per sballarsi artigianalmente fino a scoprire le ‘proprietà della spezia’. La noce moscata se usata in dosi massicce può provocare allucinazioni, vomito e febbre ma anche altro.

Alcuni allievi avrebbero accusato lievi malori

Nel corso della serata alcuni allievi avrebbero accusato leggeri malori. Nulla di grave secondo quanto riferito da Dagospia che ha sottolineato che nessuno dei giovani artisti è stato costretto ad andare in ospedale. Quanto accaduto è stato scoperto dalla produzione che ha deciso di non mostrare il filmato per evitare pericolose emulazioni.

Provvedimenti sono scattati nei confronti di Maddalena, NDG, Samu, e Wax. Tommy Dali è stato eliminato da Rudy Zerbi mentre Guera (Valeria Mancini) è andata in sfida con Cricca ed è uscita dal talent.