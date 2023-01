Amici, caos Capodanno: la reazione di Valeria Mancini Guera, la premonizione di Tommy Dali

Le prime immagini degli allievi dopo il coas di Capodanno ad Amici sono state mandate in onda nel corso della puntata del 13 gennaio del talent show di Canale 5. Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera (Valeria Mancini) e Wax sono stati separati dai loro compagni e spostati in un’ala distinta della casetta.

Valeria Mancini: ‘Non ho fatto neanche in tempo a metterla’, la rabbia dopo l’eliminazione: ‘Non lo meritavo’

Un provvedimento che la produzione ha preso per permettere cantanti e ballerini che sono stati sottoposti alla misura disciplinare di affrontare nel migliore dei modi la gara. “Sto rovinando il mio sogno” – ha detto in lacrime Maddalena mentre la tiktoker Guera, alias Valeria Mancini, non ha nascosto il suo disappunto. “Non ho fatto neanche in tempo a metterla” – ha affermato facendo riferimento alla maglia che le era stata appena assegnata dopo aver vinto il duello con Cricca.

Dagli spoiler è emerso che la cantante andrà in sfida per punizione e sarà eliminata dal ripescato Cricca in una sorta di rivincita. In queste ore sta girando su Twitter lo screenshot di una presunta chat Instagram di Valeria Mancini dopo l’addio alla scuola di Amici. Per l’allieva il provvedimento preso nei suoi confronti sarebbe esagerato in quanto avrebbe avuto un ruolo marginale nella vicenda già ribattezzata noce moscata gate (può avere effetti allucinogeni). “Non me lo meritavo” – avrebbe detto.

Tommy Dali anticipa il provvedimento: ‘Se finisco a casa per una roba del genere’

“É una macchia indelebile, non so come andrà ma ora sto malissimo” – ha invece detto in puntata NDG. Quasi premonitrice dell’epilogo l’esternazione di Tommy Dali. “Se finisco a casa per una roba del genere… “. Secondo le anticipazioni della registrazione della puntata del 15 gennaio di Amici il cantante sarà poi eliminato da Rudy Zerbi.