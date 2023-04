Amici, Francesca Tocca torna a ballare e si esibisce con Raimondo Todaro: i motivi dello stop (VIDEO)

Un momento emozionante accompagnato dalle parole di Maria De Filippi che hanno acceso la curiosità dei telespettatori di Amici. Il guanto di sfida che vede protagonisti i maestri del talent è andato puntualmente in scena nella puntata dell’8 aprile.

Raimondo Todaro si esibisce con Francesca Tocca sulle note di La Notte di Arisa per il guanto di sfida

Dopo l’esibizione di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si sono esibiti i ‘TodoArisa’ con il ballerino che ha spiegato di voler danzare sulle note di una delle canzoni più belle di Arisa – La notte – con una persona a lui cara. Raimondo Todaro si è presentato in pista con la moglie, Francesca Tocca, con la quale si è reso protagonista di un’intensa performance applaudita a scena aperta dal pubblico in studio. Subito dopo la conduttrice si è complimentata con la ballerina di Amici. “Volevo dirti pubblicamente che sono felice di rivederti ballare. Sei sempre bravissima. Sono contenta per te”.

Affermazione che ha incuriosita i fan del talent visto che Francesco Tocca non si esibiva da tempo. Nelle settimane scorse erano circolati anche rumors su una nuova crisi del marito ma in realtà i problemi che hanno costretto la professionista di Amici a restare lontano dal palco sono di natura fisica.

Maria De Filippi: ‘Felice di rivederti ballare’, l’artista era ferma da ottobre per un infortunio al piede

Lo scorso ottobre è incappata in un brutto infortunio. Una frattura al piede che l’ha costretta allo stop e ad un lungo periodo di riabilitazione per tornare ballare. L’incubo ora è finito e Raimondo Todaro ha voluto che la moglie tornasse ad esibirsi con lui in occasione del rientro sul palcoscenico di Amici. L’ex ballerino di Ballando con le stelle le ha dedicato a Francesca Tocca un dolce pensiero su Instagram.

“Una di quelle serate che non dimenticherai mai. Grazie ad Arisa è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà, Francesca Tocca, dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un’emozione indescrivibile” – le dolci parole di Todaro sul social.