Amici, scontro tra Wax e Aaron sul guanto: ‘Vattene a fan..lo, non mi stai simpatico’

Il guanto di sfida della discordia ha riacceso la rivalità tra Wax e Aaron che hanno avuto un duro scontro in casetta come mostrato durante il day time del 21 marzo di Amici.

Sfida tra Wax e Aaron: Arisa rifiuta il guanto di Rudy Zerbi e rilancia

Arisa ha deciso di rifiutare nuovamente il guanto di sfida proposto da Rudy Zerbi perché il professore aveva posto dei paletti che l’artista lucana ritiene inaccettabili. “Wax è in grado di preparare One degli U2 e di farlo anche bene. Il punto, però, è che deve essere libero di prepararla senza rinunciare a se stesso”. La maestra ha rilanciato: “Propongo un nuovo guanto sulla stessa canzone ma stavolta entrambi dovrete scrivere le barre ma la sfida deve essere equa”.

Aaron è rimasto deluso dal comportamento di Wax più che dalla sfida lanciata da Arisa in quanto il compagno di avventura non l’aveva informato della decisione della cantante lucana. Dopo la comunicazione di Maria De Filippi i due sono stati protagonisti di un acceso scontro. “Ma tu le hai finite le barre su One” – ha chiesto sarcasticamente Aaron con con il Wax che ha detto di non sapere nulla.

Aaron deluso da Wax: ‘Come non sapevi della sfida? Mica il video con Arisa era finto’

“Come non lo sapevi, ha mandato il video… Mica era finto. Bastava che mi dicevì sì o no… Non è vero che non l’hai accettato”. Il 20enne ha detto di essersi dimenticato e che non aveva capito bene neanche lui la nuova versione del guanto di sfida.

“Bro, vattene a fan..lo, mi sono rotto i co….ni. Tutto questo accanimento mi dà fastidio” – affermato stizzito Wax che ha ribadito di essersi dimenticato. “Se vuol di mando di nuovo a fan..lo”. Aaron ha detto di non credere a quello che diceva perché era stato venti minuti a parlare di Arisa della possibile sfida con l’artista milanese che ha affermato di non aver provare simpatia per il 18enne.

Il tentativo di chiarimento, le scuse e la nuova stoccata di Aaron

“Non ti voglio guardare negli occhi perché non mi stai simpatico come persona. É già tanto che ci sto condividendo adesso. Ci si manda a fan..lo qualche volta”. Successivamente hanno provato a chiarirsi con Wax che ha poi chiesto scusa ad Aaron che, però, ha continuato a mostrare le sue perplessità. “Hai fatto la furbata”.