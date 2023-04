Monzuno, travolto e ucciso a 38 anni dal tronco di albero appena tagliato: choc per ‘Il Gurco’

Un tragico destino sotto forma di improvvisa folata di vento ha stroncato la vita di un uomo di 38 anni che con dedizione e abnegazione stava completando un lavoro nel giorno di sabato santo.

Tragedia in località Le Croci, una folata di vento potrebbe essere stata fatale a Davide Faggioli

Davide Faggioli è deceduto a Monzuno, in provincia di Bologna, nel pomeriggio dell’8 aprile dopo essere stato colpito al torace dal tronco che aveva appena tagliato durante i lavori di potatura dell’area verde in località Le Croci. Secondo una prima ricostruzione stava svolgendo la sua attività in sicurezza nell’area boschiva insieme ad un collega che ha immediatamente lanciato l’allarme.

In poco tempo sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco, il personale del Soccorso Alpino supportati da un elicottero del reparto di volo di Bologna e dai tecnici della stazione Rocca di Badolo . Quando i sanitari hanno raggiunto il 38enne non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Il 38enne era titolare di una ditta individuale con un passato con il Monzuno calcio

Davide Faggioli era titolare di una ditta individuale ed era molto conosciuto a Monzuno per la lunga militanza nella squadra di calcio. Per tutti era ‘Il Gurco‘. “Davide era un bravo ragazzo. Mi stringe il cuore sapere che questo giovane ha perso la vita lavorando anche il sabato di Pasqua” – ha dichiarato commosso il sindaco Bruno Pasquini.