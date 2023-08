Amici, i professori per la nuova edizione: c’è un gradito ritorno

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Amici, storico talent show di Canale 5. E tra i fan cresce sempre di più l’attesa di scoprire chi saranno i nuovi alunni ma anche chi saranno i maestri.

Professori Amici, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo confermati con Rudy Zerbi ed Emanuel Lo

A tal riguardo qualcosa è trapelato nelle ultime ore. Sembrano certe le conferme di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi oltre che della show girl Lorella Cuccarini. Al banco dei professori, per il secondo anno di fila, ci sarà il coreografo Emanuel Lo.

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe essere previsto il ritorno di Anna Pettinelli. Una notizia che ha infiammato i fan del programma di Canale 5 che sperano di assistere a nuovi infuocati battibecchi con Zerbi. Fino a poche ore fa era incerta la presenza di Raimondo Todaro e Arisa ma a svelare quello che sarà il loro destino è stato Giuseppe Candela.

Raimondo Todaro resta nonostante i rumors, Anna Pettinelli sostituirà Arisa

Il giornalista di Dagospia ha rivelato che Todaro rimarrà nel programma di Maria De Filippi. Mentre invece Arisa sembrerebbe essere pronta a lasciare Amici per fare ritorno in Rai come giurata di The Voice Kids. E sarà proprio per sostituire Arisa che la Pettinelli farà ritorno nel talent di Canale 5.

Il ritorno della professoressa al fianco di Zerbi e Lorella Cuccarini consentirà di poter riunire ancora una volta il trio di professori che nel corso della 21esima edizione del programma hanno intrattenuto i telespettatori.