Amici, Raimondo Todaro lancia una frecciatina ad Alessia Pecchia dopo la sfida con Antonio

Si è presentata alla sfida durante la puntata di Amici del 17 novembre con piglio e sicurezza ma anche con una sfrontatezza e poco rispetto per l’avversario che non è passata inosservata.

La ballerina Alessia Pecchia vince il duello con Antonio e resta nella casetta di Amici

Alessia Pecchia si è trovata a difendere la sua ‘maglia’ e la permanenza nel talent con il 17enne Antonio. A giudicarla è stata Nancy Berti che l’ha promossa ma non sono mancate le critiche nei confronti dell’allieva. Una stoccata alla ballerina è arrivata anche da Raimondo Todaro. Prima che il ‘ duello’ andasse in scena è stato mostrato un filmato nel quale non sembrava preoccupata dai papabili avversari. “Ma io mi dovrei preoccupare di lei” – ha riferito in relazione ad una ballerina. “Speriamo in una sfida di latino, così ci divertiamo di più. Io dormo sonni tranquillissimi. Venite, facciamo quante sfide volete”.

Quando è stata informata in studio che l’avversario era Antonio la 23enne di Fondi ha riferito che se l’aspettava in quanto era il “meno peggio” di quelli visti. I due ballerini si sono esibiti sulle note di Mas Que Nada e Love Your Self con la giudice che ha riassegnato la maglia ad Alessia Pecchia. “Ha saputo gestire meglio il palco”.

Raimondo Todaro punge l’allieva di Alessandra Celentano: ‘Se parliamo solo di tecnica Antonio molto più preparato’

Una decisione che non ha convinto Raimondo Todaro che ha lanciato anche una frecciatina all’allieva di Alessandra Celentano. “Se parliamo solamente di tecnica, Antonio molto più preparato e preciso“. Antonio che è stato apprezzato anche da tanti utenti sul web che avrebbero preferito vederlo ad Amici per quanto dimostrato durante la sfida con Alessia.