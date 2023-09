Raimondo Todaro a Verissimo fa chiarezza su Francesca Tocca e rivela: ‘Ho avuto due tumori’

Si era parlato di un suo possibile addio ad Amici per uno scambio di battute con Maria De Filippi. Raimondo Todaro sarà per il terzo anno consecutivo professore del talent che tornerà in onda il 24 settembre.

Todaro ha rivelato di aver avuto 2 tumori durante la prima edizioni di Amici: ‘Scoperti dopo un intervento all’appendice’

Ospite della puntata del 10 settembre di Verissimo, il ballerino ha rivelato di aver affrontato un terribile male. “Nasce tutto da un’appendicite, mi portano in sala operatoria e in realtà l’intervento dura 4 ore perché l’appendice aveva bucherellato un pezzo di intestino che è stato tagliato. Da lì ho fatto dei controlli di routine e mentre entravo in sala prove con Lorella (Cuccarini) e con la maestra Celentano e mi arriva la telefonata in cui mi dicono che ho due tumori maligni“.

Raimondo Todaro ha spiegato che durante la prima partecipazione ad Amici ha fatto due interventi a distanza di pochi mesi. “Capitava che il lunedì mi operavo, mi risvegliavo dall’anestesia ed il giorno dopo andavo a lavorare. Quello è stata la mia salvezza. A 34 anni ti inizia a farti miliardi di domande, poi fisicamente ero a pezzi. Mi riempivo di trucco e cercavo di sorridere” – ha aggiunto il professore di Amici spiegando che ha cercato sempre di essere riservato perché non voleva essere trattato in maniera diversa.

Raimondo Todaro su Francesca Tocca: ‘C’è stata una discussione in ristorante ed hanno scritto di tutto’

Todaro ha rimarcato l’importanza della prevenzione. “Ho scoperto tutto per un banale intervento di appendicite”. Il ballerino si è soffermato anche sul rapporto con la moglie, Francesca Tocca, sottolineando che al di là dei rumors estivi tutto procede a gonfie vele. “Va tutto bene, siamo birichini. Ci amiamo tanto e come tutte le coppie capita qualche discussione. Eravamo in un ristorante e siccome lei è molto impulsiva si è alzata ed hanno scritto che avevamo litigato” – ha chiosato sottolineando con Silvia Toffanin che l’amore non è bello se non è litigarello.