Selvaggia Lucarelli mostra il regalo audace di Elettra Lamborghini con provocazione: la reazione

Si sono ritrovate l’una di fronte all’altra dopo qualche dissapore del passato. Elettra Lamborghini è stata protagonista della puntata del 16 novembre di Ballando con le stelle come ballerina per una notte. Al termine della performance si è confrontata con la giuria e non sono mancate stoccatine tra la cantante e Selvaggia Lucarelli.

Elettra Lamborghini ha ritrovato Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle dopo le critiche per la performance a Sanremo 2020

La giornalista non era stata tenera con la regina del twerking in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 quando mise in discussione il talento dell’artista che decise di non presentarsi allo speciale di Domenica In per la presenza di Selvaggia. “Finalmente ci vediamo” – ha detto la giurata di Ballando con le stelle con Elettra Lamborghini che tra il serio e il faceto ha detto “ma che gioia, ma ti dirò: secondo me sei anche simpatica”. Poi ha riferito che le aveva fatto un cadeau ma non le hanno permesso di portarlo in studio. “Dopo prendilo”.

Poche ore dopo Selvaggia Lucarelli ha mostrato nella sua newsletter il regalo della cantante. “Forse sarebbe meglio stendere un velo pietoso sul regalo che Elettra Lamborghini aveva pensato di consegnarmi ieri sera ma in fondo racconta bene non tanto di lei quanto un vecchio adagio così familiare a noi donne” – ha affermato facendo riferimento al regalo.’

Il dono audace della cantante, la giornalista: ‘Meglio stendere un velo pietoso’

“La cosa più incredibile non è soltanto l’idea del dono (un sex toys) ma quella di farmelo scartare in diretta Rai. Lo farò tipo unboxing per farvi provare il brivido di immaginare Milly Carlucci mentre liberavo il cadeau dalla carta da regalo”. Non solo Selvaggia Lucarelli ha pubblicato anche la lettera che le ha scritto Elettra Lamborghini. “Cara Selvaggia. Questo dono è perché pensavo fossi poco attiva, vista la tua acidità. Invece ti dirò, mi stai pure simpatica. Fanne buon uso. Perché ricorda, una rondine non fa primavera, ma un u..ello fa sempre piacere. Con amore, Elettra“. La cantante ha ‘firmato’ un contratto simbolico come concorrente di Ballando con le stelle. Se sarà davvero così non mancheranno le scintille.