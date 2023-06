Annalisa Minetti ha perso completamente la vista: ‘Buio totale’

“Ora è buio totale“. Così Annalisa Minetti, 46 anni, in un’intervista concessa a La Verità in cui la cantante parla del suo stato di salute e rivela di aver perso completamente la vista.

Annalisa Minetti: ‘Ora non vedo neanche le ombre e sto peggiorando anche anatomicamente’

La cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 1998, ha spiegato che ora non vede neanche più le ombre. “Un po’ rosico per il fatto che non riesco più a vedermi. É nero totale e l’oculista mi ha detto poco tempo fa che sto peggiorando anche anatomicamente ma neanche me ne rendo conto.

Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce, faccio quello che posso” – ha riferito Annalisa Minetti che nell’intervista ha ricordato l’esordio con Fiorello al Karaoke, l’esperienza a Miss Italia, il trionfo a Sanremo, le Paralimpiadi e l’amarezza per l’epilogo della sua esperienza politica.

L’esperienza politica: ‘Sono stata uno strumento per altri’

“Mi sono spesa con tante associazione, mi sono presa degli impegni nel sociale convinta che il quinto posto in lista fosse sufficiente per essere eletti. In realtà stavo aiutando soltanto chi era più in alto di me. Sono stata uno strumento per altri” – ha chiosato precisando che continuerà il suo impegno nel sociale attraverso lo sport.