Uomini e Donne, scoppia il caos tra il ritorno di Elisabetta Gigante e il doppio bacio di Sara Gaudenzi

Elisabetta Gigante

Registrazione 11 marzo: il ritorno di Elisabetta Gigante e i retroscena su Sebastiano

La registrazione di Uomini e Donne dell’11 marzo ha regalato diversi colpi di scena, tra ritorni inattesi, confronti accesi e momenti di forte tensione in studio.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni, uno dei primi momenti della puntata è stato dedicato al ritorno di Elisabetta Gigante, che aveva lasciato il programma qualche registrazione fa.

La dama ha raccontato di aver mantenuto contatti con Sebastiano Mignosa dopo l’uscita dal dating show. Tuttavia, il bilancio di questo periodo non è stato positivo: Elisabetta ha spiegato di considerare quella frequentazione tempo perso.

Nel frattempo un altro cavaliere, Stefano, avrebbe provato più volte a contattarla durante la sua assenza dal programma. Sebastiano, invece, non è tornato in studio.

Lite accesa tra Marina, Tina Cipollari e Gianni Sperti

La registrazione ha visto anche uno scontro piuttosto acceso in studio.

Al centro della discussione c’è stata Marina, che ha deciso di ricontattare Davide per scusarsi del modo in cui si erano lasciati.

Il gesto, però, ha scatenato una forte reazione e ha dato origine a una lite che ha coinvolto anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con toni particolarmente animati.

Nel frattempo prosegue la frequentazione tra Sabrina Zago, tornata in studio nelle ultime registrazioni, e lo stesso Davide.

Rosanna chiude con Alessio Pili Stella

Tra le dinamiche del trono over c’è stata anche una decisione importante.

Rosanna Siino ha scelto di chiudere definitivamente la conoscenza con Alessio Pili Stella, mentre continuerà invece la frequentazione con Deborah.

Curiosamente durante la registrazione non si è parlato di Gemma Galgani, né delle recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex cavaliere Giorgio Manetti, che nei giorni scorsi avevano riacceso l’attenzione sulla storica protagonista del programma.

Ciro Solimeno tra due corteggiatrici

Passando al trono classico, uno dei protagonisti della registrazione è stato Ciro Solimeno.

Il tronista ha portato in esterna due corteggiatrici:

Elisa

Ale Antonetti

Durante l’uscita con Ale sarebbe scattato anche un bacio, mentre con Elisa l’atmosfera è stata molto più emotiva.

La ragazza ha infatti raccontato a Ciro un momento difficile della sua vita legato alla perdita del nonno, e tra i due c’è stato un momento di grande vicinanza culminato in un abbraccio.

In studio, però, Elisa ha chiesto spiegazioni al tronista sul perché tra loro non ci sia stato lo stesso tipo di coinvolgimento.

La risposta di Ciro ha fatto discutere: il ragazzo ha spiegato di non aver voluto baciarla per rispetto nei confronti di Alessia.

La registrazione più tesa: protagonista Sara Gaudenzi

Uno dei momenti più turbolenti della registrazione ha riguardato Sara Gaudenzi.

La tronista ha organizzato due esterne con:

Alessio Rubeca

Matteo Stratoti

Con entrambi sarebbe scattato un bacio, una situazione che ha scatenato una forte reazione in studio.

Matteo ha infatti mostrato un atteggiamento molto acceso, arrivando a confrontarsi duramente sia con Alessio sia con Ciro.

Il clima si è fatto rapidamente teso e anche il pubblico ha reagito con grande partecipazione.

L’intervento di Maria De Filippi

Durante il confronto in studio è intervenuta Maria De Filippi, che ha invitato Matteo a moderare i toni.

Secondo la conduttrice, la reazione del corteggiatore sarebbe stata esagerata rispetto alla situazione, sottolineando che Sara non aveva responsabilità nella tensione che si era creata.

La situazione si è comunque mantenuta molto accesa e, secondo le indiscrezioni, si sarebbe arrivati a sfiorare una rissa tra alcuni dei protagonisti.

La tronista si sente male dopo la registrazione

Il clima particolarmente teso avrebbe avuto conseguenze anche per la stessa Sara Gaudenzi.

Al termine della registrazione, la tronista si sarebbe sentita poco bene a causa dello stress e della tensione accumulata durante la puntata.

Nel frattempo la produzione avrebbe provveduto a separare Matteo e Ciro per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Una puntata ricca di colpi di scena

La registrazione dell’11 marzo si preannuncia quindi come una delle più movimentate delle ultime settimane.

Tra ritorni inattesi, discussioni accese e tensioni tra i protagonisti del trono classico, il pubblico può aspettarsi una puntata ricca di emozioni e confronti serrati.

Le anticipazioni, diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, raccontano infatti una registrazione segnata da dinamiche molto forti, che potrebbero avere conseguenze nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi.