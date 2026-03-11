Alessia Marcuzzi ritrova l’amore: chi è Tiago Schietti, l’imprenditore brasiliano fotografato con lei a Venezia

Alessia Marcuzzi

La fuga romantica tra i canali di Venezia

Un weekend nella città più romantica d’Italia e una complicità difficile da nascondere. Alessia Marcuzzi torna al centro della cronaca rosa grazie a una nuova storia d’amore che sembra già far parlare molto.

La conduttrice è stata fotografata a Venezia insieme a un uomo misterioso, tra passeggiate mano nella mano, sorrisi e baci scambiati tra le calli e i ponti della laguna. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano i due visibilmente affiatati mentre si concedono una breve fuga romantica lontano dai riflettori.

Un’apparizione che sembra confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su una nuova frequentazione nella vita della presentatrice.

Chi è Tiago Schietti, il nuovo compagno della conduttrice

L’uomo che avrebbe conquistato il cuore di Alessia Marcuzzi si chiama Tiago Schietti.

Classe 1986, è un imprenditore brasiliano attivo nel settore finanziario e immobiliare, con base a San Paolo. Secondo le informazioni diffuse dal magazine, ricopre un ruolo dirigenziale in una società specializzata nella gestione degli investimenti e nel credito aziendale.

Nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo italiano, in Brasile il suo nome non è del tutto sconosciuto. Schietti è stato infatti sposato con Kika Laffranchi, ereditiera e campionessa di equitazione appartenente a una famiglia molto nota nel panorama imprenditoriale brasiliano.

Dal matrimonio è nato un figlio, Giuseppe, che oggi ha circa tre anni.

Un incontro nato durante un viaggio in Brasile

Secondo le ricostruzioni, la conoscenza tra Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti risalirebbe allo scorso gennaio, quando la conduttrice si trovava in Brasile per una vacanza insieme ad alcune amiche.

Durante quel viaggio sarebbe scoccata la scintilla. Da allora i due avrebbero iniziato a frequentarsi, mantenendo però la massima discrezione.

Il weekend veneziano rappresenterebbe quindi la prima uscita pubblica della coppia in Italia, dopo alcuni mesi di frequentazione.

Considerando che Marcuzzi vive a Roma e Schietti risiede a San Paolo, il loro rapporto si svilupperebbe per ora tra viaggi e incontri organizzati lontano dai riflettori.

Tiago Schietti e Alessia Marcuzzi

La passione per lo sport e il jiu-jitsu

Oltre al lavoro nella finanza, Tiago Schietti è noto per una grande passione per gli sport da combattimento.

In particolare pratica jiu-jitsu, disciplina in cui sarebbe considerato un atleta molto esperto.

Un dettaglio che racconta un lato più sportivo e dinamico dell’imprenditore, lontano dall’immagine tradizionale del manager finanziario.

Il nuovo capitolo sentimentale di Alessia Marcuzzi

Per Alessia Marcuzzi questa relazione rappresenta la prima storia resa pubblica dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, annunciata nel 2022 dopo otto anni insieme.

La vita privata della conduttrice è sempre stata molto seguita e nel corso degli anni è stata segnata da relazioni importanti.

Il primo grande amore è stato quello con l’ex calciatore Simone Inzaghi, con cui è stata dal 1998 al 2004 e dal quale ha avuto il figlio Tommaso, nato nel 2001.

Successivamente ha avuto una relazione con il portiere Carlo Cudicini, seguita da una breve storia con l’attore Pietro Sermonti.

Nel 2010 è iniziato il rapporto con Francesco Facchinetti, da cui è nata la figlia Mia nel 2011.

Nel 2014 la conduttrice ha poi sposato il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, matrimonio terminato nel 2022.

Una Marcuzzi sorridente e serena

Le immagini scattate a Venezia mostrano una Alessia Marcuzzi rilassata e sorridente, mentre si gode il tempo trascorso con il nuovo compagno tra i canali della città.

Per ora la conduttrice non ha commentato ufficialmente la relazione, mantenendo quella discrezione che ha sempre cercato di preservare quando si tratta della sua vita privata.

Ma le fotografie raccontano una complicità evidente, che potrebbe segnare un nuovo capitolo sentimentale nella vita della presentatrice.