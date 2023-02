Antonino Spinalbese festeggia 28 anni al GF Vip ma non gradisce gli auguri di Luca Onestini (VIDEO)

La festa per il 28esimo compleanno di Antonino Spinalbese è stata caratterizzata da tensioni ed accesi scontri verbali con Antonella Fiordelisi che ha sbottato con diversi protagonisti della casa del GF Vip nella notte del 1° febbraio.

Antonino Spinalbese a Luca Onestini dopo gli auguri di compleanno: ‘Non mi piace la finzione’

Fibrillazioni alle quali non si è sottratto neanche l’hair stylist quando Luca Onestini si è avvicinato per fargli gli auguri. Tra i due non c’è gran feeling ma nell’occasione il bolognese aveva deciso di mettere da parte le loro divergenze. “Posso farti gli auguri? Io gli auguri te li faccio, buon compleanno”.

Con grande schiettezza Antonino Spinalbese ha risposto di non aver gradito il gesto. “Non mi piace la finzione, non li apprezzo. Questa cosa la trovo finta e io sinceramente non li avrei fatti”. Una presa di posizione che ha sorpreso Luca Onestini. “Anche io non li ho ricevuti da persone con le quali non c’è rapporto, però mi sembra corretto farteli. Non è che sono venuto qui a parlare di chissà cosa. Ti ho detto solo buon compleanno, scusami” – ha chiosato l’ex tronista di Uomini e Donne.

L’ex tronista: ‘Mi sembrava giusto farteli’, l’hair stylist a Tavassi: ‘Non ce l’ho fatta a trattenermi’

In seguito Antonino ha spiegato ad Edoardo Tavassi i motivi che l’hanno spinto a comportarsi così con il bolognese. “Ho detto grazie ma poi non ce l’ho fatta a trattenermi. É più forte di me. Sono buono ma sono anche una persona che non accetta certe situazioni. Crescendo mi sono reso conto che la mia educazione era un problema e che finivo sempre con il prenderla a quel posto” – ha sottolineato l’ex di Belen Rodriguez. Dall’altra parte Onestini si è sfogato con Micol Incorvaia: “Gli ho detto buon compleanno, non ti voglio bene. Non mi aspettavo questa risposta da parte sua”.