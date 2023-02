GF Vip, Antonella Fiordelisi mette nei guai Antonino: l’ex di Belen rischia la squalifica (VIDEO)

Non è un mistero che non si possano dare informazioni su situazioni che si verificano all’esterno della casa del GF Vip. Regolamento che i concorrenti hanno visionato e sottoscritto al momento della stipula del contratto ma, nonostante ciò, non manca qualcuno che se ne dimentica.

Antonella Fiordelisi a Sarah Altobello sul televoto: ‘Antonino mi ha detto che Micol sarà la preferita’

Antonino Spinalbese rischia di essere squalificato dal reality show per aver confidato ad Antonella Fiordelisi che Micol Incorvaia sarà la preferita del prossimo televoto. Ad inguaiare l’hair stylist la salernitana durante una conversazione con Sarah Altobello. “Antonino già mi ha detto che la preferita sarà al 100% Micol” – ha detto l’ex schermitrice con la show girl pugliese che le ha chiesto come facesse a saperlo.

“Lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto di chi sono i preferiti” – ha precisato l’influencer facendo riferimento al periodo in cui Antonino Spinalbese è stato fuori dalla casa per un problema di salute. Un passaggio che ora potrebbe essere al vaglio degli autori che nelle prossime ore potrebbero decidere di prendere provvedimenti nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese era uscito temporaneamente dalla casa per problemi di salute

Tra l’altro il televoto relativo alla puntata di giovedì 23 febbraio non è per votare il preferito della casa del GF Vip ma per decretare una nuova eliminazione. Al televoto ci sono Micol Incorvaia, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon ma chissà che non arrivi prima un provvedimento della produzione del GF Vip.