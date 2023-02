Sonia Bruganelli, nel video dello scherzo de Le Iene spunta Giaele De Donà in intimo (VIDEO)

Spunta un volto del GF Vip 7 in uno scherzo realizzato l’anno scorso da Le Iene a Sonia Bruganelli, opinionista del reality show. La burla è stata riproposta nel corso della puntata del 1° febbraio.

Sonia Bruganelli e lo scherzo dei finti casting del figlio in cambio di favori

Alla moglie di Paolo Bonolis, alla guida della SDL che si occupa dei casting dei programmi del conduttore televisivo, la produzione del programma televisivo di Italia 1 ha fatto credere che il figlio Davide Bonolis, all’epoca 17enne, avesse organizzato un sistema attraverso il quale garantiva la possibilità di entrare a far parte del cast di Avanti un altro in cambio di favori sessuali.

Una delle giovani ha contatto Sonia Bruganelli per dirle che aveva anche pagato con la garanzia di ottenere il posto e che ora ha intenzione di sporgere denuncia. Inviperita con il figlio l’opinionista ha fatto irruzione nell’appartamento dove Davide Bonolis sta effettuando i finti casting ed ha trovato con una ragazza in un salone ed un’altra in intimo in un’altra camera.

Giaele De Donà, tra le attrici della burla de Le Iene

L’attrice dello scherzo realizzato de Le Iene era Giaele De Donà con la quale l’opinionista ha avuto anche uno scambio di battute. Chissà se la moglie di Bonolis al momento in cui è stato definito il cast del GF Vip 7 si è ricordata di quest’episodio in cui ha incrociato Giaele De Donà alle prese con i finti casting del figlio per Avanti un altro?