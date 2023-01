GF Vip, Antonino Spinalbese parla di esame istologico e viene richiamato (VIDEO)

Al termine del GF Night di giovedì 26 gennaio i vipponi si sono fermati a conversare sulle performance di serata ma anche su alcune questioni personali. Attilio Romita ha chiesto ad Antonino Spinalbese se gli avessero comunicato i risultati dell’ultimo prelievo.

Antonino Spinalbese riferisce ad Attilio Romita di essere in attesa di conoscere l’esito dell’ultimo prelievo

L’ex di Belen Rodriguez era stato costretto a lasciare il GF Vip a fine dicembre per non precisati problemi di salute. Si era parlato anche di un intervento che aveva già rimandato ma né l’hair stylist né Alfonso Signorini aveva rilasciato ulteriori dettagli. Durante la conversazione con l’ex mezzo busto del TG1 Antonino si è lasciato scappare qualcosa di più riferendo che attende l’esito dell’esame istologico.

“In genere ci vogliono 15 giorni” – ha ribattuto Romita che poi ha chiesto se avesse effettuato il prelievo di sangue anche durante la permanenza nella casa e l’esito dell’ultimo risultato che gli era stato comunicato.

Il richiamo durante la conversazione, il giornalista: ‘Forse per questioni di privacy’

“L’ultimo è sceso di due e quindi è un bene ma è ancora su” – ha replicato il 27enne con il giornalista che gli ha chiesto quali sarebbero dovuti essere i parametri per stare tranquillo. A questo punto è intervenuta la regia che ha invitato Spinalbese a prestare attenzione al microfono. “Forse per la privacy non se ne può parlare” – ha chiosato Attilio Romita.