Ascanio Pacelli rivela a Verissimo il momento di crisi con Katia: ’20 anni di amore vero’, il ritorno in tv

Pubblicato: 27 Set, 2025 - ore: 18:29 #Ascanio Pacelli, #Grande Fratello, #Katia Pedrotti
Ascanio Pacelli a VerissimoAscanio Pacelli a Verissimo

Il nuovo ruolo al Grande Fratello

Seduto nello studio di Verissimo di fronte a Silvia Toffanin, Ascanio Pacelli non nasconde l’emozione. Sono passati 20 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello 4, dove ha incontrato la donna della sua vita, Katia Pedrotti. Oggi, a distanza di due decenni, torna nel reality di Canale 5 con un nuovo ruolo: quello di opinionista al fianco di Simona Ventura, Cristina Plevani e Floriana Secondi.

Il segreto di un amore lungo 20 anni

Quando l’ho conosciuta ho capito che era diversa: semplice, trasparente. I valori li trasmetti solo con persone del genere” racconta Pacelli a Toffanin.

Il loro amore è stato immediato: meno di un anno dopo la fine del programma, nel 2005, i due si sono sposati. Oggi hanno due figli, Matilda (2007) e Tancredi (2013).

Ho la fortuna che, dopo tanti anni, mia moglie mi piace ancora tantissimo fisicamente. C’è una grande complicità tra noi, e poi è una mamma fantastica”, confessa l’ex gieffino.

Le crisi e la rinascita

Non sono mancati i momenti difficili, soprattutto con la nascita della primogenita: “Quando nasce un figlio, il papà sparisce. Una notte le dissi: ‘Che vogliamo fare? In questa vita ci sono anch’io’”.

Quei mesi sono stati durissimi, ma la coppia li ha superati grazie ai valori comuni: “Con Katia ci sopportiamo e ci supportiamo. Non sempre c’è la fiamma del primo anno, ma bisogna costruire qualcosa di solido”.

L’emozione in studio

Ascanio si commuove ricordando la sua evoluzione personale: “Prima di entrare nella Casa dissi ai miei genitori che non mi sarei mai sposato. Undici mesi dopo ero marito. Vent’anni fa avevo ragione: la famiglia è il motore, tutto il resto non conta”.

Un video messaggio di Katia, proiettato in studio, ha reso il momento ancora più intenso, ripercorrendo le tappe di un amore nato davanti alle telecamere e cresciuto lontano dai riflettori.

Il ritorno al Grande Fratello

Pacelli sarà uno dei tre opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello 2025, in onda da lunedì 29 settembre. “Mi hanno chiamato all’improvviso: ‘Ti va di commentare il GF con Simona Ventura?’ È stato un wow. Questo programma mi ha sempre spiazzato”, racconta.

Il ricordo va alla sua edizione record: “Durante Sanremo ci dissero che avevamo fatto 13 milioni di spettatori”. Ma avverte i nuovi concorrenti: “Il GF non deve essere un trampolino di lancio, ma un viaggio. Bisogna viverlo, goderselo. Poi finisce”.

Famiglia e futuro

Sul desiderio di allargare ancora la famiglia, Pacelli sorride: “Non è che non mi piacerebbe, ma voglio godermi mia moglie in questa seconda fase della vita. Penso di meritarmela”.

Il pubblico di Verissimo applaude, premiando la sincerità di un uomo che, vent’anni dopo, continua a vivere con entusiasmo l’amore nato sotto i riflettori e mai spento.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

