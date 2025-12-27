Chi è la nuova fiamma Alessandro Basciano: lo scatto con Ginevra Milia: ‘É la sosia di Sophie Codegoni’

Alessandro Basciano e Ginevra Milia

Dopo il caos giudiziario, la svolta sentimentale: Basciano riparte da una nuova donna

Dimenticare il passato non è mai semplice, soprattutto quando è segnato da accuse pesanti, vicende giudiziarie e una separazione finita sotto i riflettori. Eppure Alessandro Basciano sembra deciso a voltare pagina. L’ex volto del Grande Fratello Vip, finito al centro delle cronache per la burrascosa rottura con Sophie Codegoni, oggi torna a far parlare di sé per un motivo molto diverso: una nuova relazione sentimentale.

Dopo mesi di silenzio e profili social usati con estrema cautela, Basciano ha sorpreso tutti pubblicando una foto che non lascia spazio a interpretazioni. Accanto a lui compare una giovane donna, sorridente, in un momento di evidente intimità. Uno scatto che equivale a una dichiarazione ufficiale.

Il passato giudiziario: tra accuse, misure cautelari e silenzi

Negli ultimi mesi il nome di Alessandro Basciano è stato legato soprattutto alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto dopo la denuncia presentata dall’ex compagna Sophie Codegoni. L’influencer lo ha accusato di stalking, minacce e comportamenti persecutori, dichiarazioni rese pubbliche anche in televisione.

A seguito delle indagini, la Cassazione ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento all’ex compagna e alla figlia, oltre all’obbligo del braccialetto elettronico. In questo contesto, ogni suo movimento è stato osservato con attenzione, e l’apparizione di una nuova donna al suo fianco non poteva passare inosservata.

Chi è la nuova fiamma: Ginevra Milia

La donna che ha conquistato il cuore di Basciano si chiama Ginevra Milia. Originaria di Palermo ma residente a Milano, è un’influencer attiva soprattutto su Instagram, dove conta circa 13mila follower. Il suo profilo racconta una vita fatta di viaggi, scorci urbani, momenti quotidiani e uno stile di vita curato ma discreto.

Non è un volto televisivo né una presenza abituale del mondo dello spettacolo. La sua esposizione mediatica, fino a poco tempo fa, era limitata ai social. Proprio per questo la sua comparsa accanto a Basciano ha attirato immediatamente l’attenzione.

La somiglianza che fa discutere

A colpire il pubblico, più ancora della nuova relazione, è un dettaglio difficile da ignorare: la sorprendente somiglianza tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni. Capelli chiari, lineamenti delicati, sguardo intenso. Tanto che, a un primo sguardo, molti utenti hanno creduto si trattasse di un ritorno di fiamma. In molti lo hanno evidenziato sui social con scatti a confronto tra l’ex Bonas di Avanti un altro e la palermitana.

Un dettaglio che ha immediatamente acceso i commenti e alimentato il dibattito sui social, dove in molti parlano di una “sosia” dell’ex compagna. Un parallelismo che inevitabilmente riapre ferite e confronti, ma che sembra non turbare la nuova coppia.

Una nuova fase, lontana dai riflettori?

Al momento, né Basciano né la sua nuova compagna hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La scelta di mostrarsi insieme, però, sembra indicare la volontà di uscire allo scoperto e di non nascondere più la relazione.

Resta da capire se questa nuova storia rappresenterà per l’ex gieffino un vero punto di svolta o solo una parentesi in un periodo ancora segnato da questioni legali e polemiche mediatiche. Di certo, dopo mesi di silenzio e tensione, Alessandro Basciano è tornato al centro dell’attenzione. E questa volta, non per un’aula di tribunale, ma per una nuova presenza femminile destinata a far discutere.