Tragico naufragio in Indonesia, l’ex calciatore del Valencia Fernando Martín muore con i tre figli

Fernando Martin è morto nel tragico naufragio in Indonesia

Un dramma che scuote il calcio spagnolo: Fernando Martín Carreras muore con i figli all’isola di Padar

Il mondo del calcio spagnolo è sotto shock per la morte improvvisa di Fernando Martín Carreras, ex calciatore e allenatore del Valencia CF Women B, rimasto vittima di un drammatico naufragio avvenuto in Indonesia. Nell’incidente hanno perso la vita anche tre dei suoi figli, tutti minorenni. La tragedia si è consumata durante un’escursione in barca al largo dell’isola di Padar, una delle mete turistiche più frequentate dell’arcipelago.

Il naufragio in Indonesia: cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali e riportato dai media spagnoli, l’imbarcazione turistica su cui viaggiava la famiglia di Fernando Martín si è improvvisamente ribaltata in mare aperto. A bordo si trovavano diversi passeggeri, tra cui la moglie di Martín, Andrea Ortuño, e i loro figli. La barca si sarebbe spezzata in due, rendendo impossibile la fuga per alcune delle persone a bordo.

A sopravvivere sono state la moglie e una delle figlie, sbalzate in mare e successivamente soccorse. Per Fernando Martín e gli altri tre bambini, invece, non c’è stato nulla da fare. Le vittime avevano 12, 10 e 9 anni.

Il racconto del nonno: “Sono rimasti intrappolati”

A raccontare i drammatici momenti è stato Enrique Ortuño, padre della moglie di Martín, che ha spiegato come la tragedia si sia consumata in pochi istanti:

«Mia figlia e una delle mie nipoti sono state sbalzate fuori dall’imbarcazione perché si trovavano su un livello più alto. Gli altri, purtroppo, sono rimasti intrappolati all’interno quando la barca si è spezzata e ha iniziato ad affondare».

Il cordoglio del Valencia CF

La notizia ha sconvolto profondamente l’ambiente del Valencia CF, che ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dolore:

«Il Valencia CF è profondamente addolorato per la scomparsa di Fernando Martín, allenatore del Valencia CF Women B, e di tre dei suoi figli. Tutto il club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore».

In segno di lutto, la squadra ha osservato un minuto di silenzio durante gli allenamenti e nelle prossime gare ufficiali.

Chi era Fernando Martín

Fernando Martín, 44 anni, aveva avuto una lunga carriera nel calcio spagnolo. Da giocatore aveva militato in diverse squadre, tra cui club della Comunità Valenciana, il Cartagena e la Cultural Leonesa. Dopo il ritiro, aveva intrapreso la carriera da allenatore, diventando un punto di riferimento nel settore femminile del Valencia CF, dove guidava la squadra B.

Apprezzato per il suo impegno umano e professionale, era considerato una figura molto rispettata all’interno del club e dell’ambiente calcistico spagnolo.

Un lutto che scuote il mondo dello sport

La tragedia di Fernando Martín ha colpito profondamente non solo il Valencia, ma l’intero movimento sportivo spagnolo. Il dolore per la perdita di un padre e di tre bambini ha superato i confini del calcio, lasciando sgomenta l’opinione pubblica.

In queste ore, messaggi di cordoglio continuano ad arrivare da società sportive, colleghi, tifosi e istituzioni, mentre resta il silenzio e lo sgomento per una tragedia che ha spezzato un’intera famiglia.