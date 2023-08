Avanti un altro, cicogna in arrivo: l’indiscrezione sulla Bona Sorte, lei mostra una foto

L’anno scorso Sophie Codegoni mise alla luce la primogenita, Celine, durante l’esperienza da Bonas di Avanti un altro. A distanza di un anno un’altra cicogna sarebbe in arrivo per una delle protagoniste del game show di Canale 5.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica: ‘Francesca Brambilla è incinta’, la Bona Sorte non smentisce ma pubblica una foto

Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip Alessandro Rosica Francesca Brambilla, la Bona sorte del programma televisivo condotto da Paolo Bonolis, sarebbe incinta. “Non è nei primi mesi” – ha precisato. Al momento la notizia non è stata confermata dalla diretta interessata che ha condiviso uno scatto in cui si mostra in perfetta forma su Stories.

Forse un modo per rispondere alle voci diffuse in queste ore con l’esperto di gossip che ha ribadito la notizia della gravidanza di Francesca Brambilla di Avanti un altro. Ora bisognerà attendere che la Bona Sorte esca definitivamente allo scoperto e faccia chiarezza sull’indiscrezione circolata in queste ore.