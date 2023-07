Avanti un altro, Antonella Fiordelisi Bonas? La Sdl interviene: c’è un possibile ritorno

La nuova edizione di Avanti un altro avrà una nuova Bonas. Forse anche più di una ma di certo non dovrebbe esserci spazio per personaggi provenienti dal mondo dei reality. La certezza è che a mandare in tilt concorrenti e telespettatori non sarà Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni non è stata confermata nel ruolo di Bonas, la Sdl smentisce l’ipotesi Antonella Fiordelisi’

La breve esperienza della fidanzata di Alessandro Basciano ha segnato una svolta nel ruolo con la Bonas che non si è limitata ad un ruolo passivo legato alla sua fisicità. In tal senso potrebbero esserci ulteriori evoluzioni per la prescelta che, come precisato da Sdl, la società di Sonia Bruganelli che si occupa dei casting, non sarà Antonella Fiordelisi.

“La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro non avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi. E quindi Avanti un’altra o più di una. A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale 5 potrebbero essere vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro”.

Paola Caruso potrebbe tornare nel ruolo di Bonas, l’ipotesi della staffetta

Indizio che ha acceso subito i fan del game show con Paola Caruso che per alcune puntate potrebbe tornare ad occupare il ruolo alternandosi con Laura Cremaschi ed un nuovo volto. Di sicuro intriganti novità ci saranno anche per il salottino. Avanti un altro tornerà in onda con le nuove puntate da gennaio 2024.