Back to School, c’è anche un ex vippone specializzato in reality: l’ironia di Soleil Sorge

Neanche il tempo di chiudere l’esperienza al GF Vip che parte una nuova avventura per i protagonisti della settima edizione del reality show di Canale 5. Durante l’ultima puntata del GF Vip party Federica Panicucci ha riferito che Luca Onestini sarà protagonista della nuova edizione di Back to School, in onda da mercoledì 5 aprile su Italia 1.

Federica Panicucci annuncia la presenza di Luca Onestini: ‘Tra i più indisciplinati della scuola’

Con lui anche Pierpaolo Pretelli e tanti altri volti noti del programma condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice di Mattino 5 ha anticipato qualche aneddoto spiegando che l’ex partner di Ivana Mrazova è stato tra gli ‘alunni’ più indisciplinati di quest’edizione. “Mi ha fatto faticare per tenerlo a bada. Se era preparato o meno? Non posso spoilerare nulla” – ha aggiunto Federica Panicucci sottolineando che anche Pretelli è stato un po’ discolo ma che rispetto ad Onestini ha intrapreso prima la strada giusta.

Il sarcasmo di Soleil Sorge: ‘Dovrebbe essere bravo a scuola, studia all’Università da quasi 10 anni’

La conduttrice di Back to School ha anticipato che uno dei concorrenti si è rifiutato di fare l’esame finale. Sulla presenza di Luca Onestini nel cast del programma di Italia 1 si è espressa sarcasticamente Soleil Sorge. “Comunque Luca dovrebbe essere bravo a scuola, perché lui studia all’università, dove è iscritto da quasi 10 anni, quindi penso che qualcosa sappia“. L’ex tronista di Uomini e Donne è uno specialista dei programmi televisivi sia in Italia che in Spagna.