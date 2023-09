Ballando con le stelle: Antonio Caprarica da Buckingham Palace alla pista, chef dice no in extremis

Da Buckingham Palace alla pista di Ballando con le stelle 2023. Antonio Caprarica, ex corrispondente Rai da Londra, è un’altra delle Stelle dello show.

Ballando con le stelle, ufficializzata la partecipazione di Antonio Caprarica: ‘Tonifico i muscoli in acqua’

A darne notizia sui social è lo stesso programma condotto da Milly Carlucci, in partenza sabato 21 ottobre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. “Come si sta preparando alla discesa in pista? Tonificando i muscoli in acqua e chiedendo supporto al pubblico” – si legge nel post a corredo di un video con Antonio Caprarica, giornalista, scrittore e saggista italiano immerso in acqua al mare.

Salta la partecipazione di Bruno Barbieri per gli impegni con 4 Hotel

Non farà invece parte del cast di Ballando con le stelle Bruno Barbieri che in un primo momento aveva detto sì a Milly Carlucci. La partecipazione è saltata in extremis per gli impegni di lavoro dello chef stellato con la registrazione di 4 Hotel. A quanto pare, per questioni di tempi e logistiche, Barbieri non riuscirebbe a conciliare i due impegni.