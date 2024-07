Ballando con le stelle, l’annuncio de I Cugini di Campagna al concerto: ‘Ha chiamato Milly Carlucci’ (VIDEO)

Il cast di Ballando con le Stelle 2024 è quasi al completo. Giorno dopo giorno Milly Carlucci sta svelando i nomi dei vip che hanno deciso di mettersi alla prova tra gare di tango, salsa, rumba e passo doppio.

Ballando con le stelle, dopo Federica Pellegrini ufficializzata la partecipazione dell’economista Alan Friedman

Alla conferma ufficiale, con un divertente video, di Federica Pellegrini, che ha scherzato con il marito Matteo Giunta alla ricerca delle scarpe da ballo, si aggiungono anche il giornalista Alan Friedman e I Cugini di Campagna oltre ai già annunciati Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Federica Nargi.

Con una racchetta in mano il giornalista dice in un video: “Ciao sono Alan Friedman. Voi mi conoscete forse come scrittore, economista, ma faccio anche altre cose nella vita, come giocare a tennis. Forse non sono un bravo tennista e nemmeno un bravo ballerino, però ci provo Sono lieto di annunciare che dal 28 settembre sarò a Ballando con le Stelle dalla mitica Milly Carlucci”.

Un colpaccio per la conduttrice che è riuscita a portare nel cast il giornalista noto anche negli Stati Uniti, dove ha lavorato come corrispondente del Financial Times. Sul web tanti non approvano, altri ironizzano. Non convince molto neanche la scelta de I Cugini di Campagna: non mancano commenti irrispettosi, qualcuno invece li difende. Quello che è certo è che un gruppo storico della musica italiana è pronto a scendere in pista a Ballando.

Nata nel 1970, la band dei Cugini di Campagna è attualmente formata dai componenti storici Ivano e Silvano Michetti, e da Nick Luciani e Tiziano Leonardi, entrati rispettivamente nel 1994 e nel 2012. Nel corso della loro carriera, hanno pubblicato 19 album, consegnando agli ascoltatori singoli di successo come l’intramontabile Anima mia.

Nonostante i tanti anni di attività, hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo soltanto nel 2023, con il brano Lettera 22, scritto per loro da La Rappresentante di Lista. Diverse le loro partecipazioni ai reality show: nel 2006, Ivano e Silvano hanno preso parte alla terza edizione de La Fattoria. Nel 2022, Nick e Silvano sono poi sbarcati in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi.

Nuovo reality per I Cugini di Campagna dopo La Fattoria e L’Isola dei Famosi: l’annuncio durante un concerto

In quel caso, l’esperienza di Michetti si è però conclusa dopo qualche ora, a causa di una bestemmia pronunciata in diretta. Nick è dunque rimasto in gioco da solo, arrivando in finale e classificandosi al sesto posto. Ad ufficializzare la partecipazione a Ballando con le Stelle sono stati gli stessi Cugini di Campagna, durante un loro concerto, ripreso dalla pagina del talent show di Rai1. “Ha chiamato Milly Carlucci’.

Non sarà una novità, invece, per Massimiliano Ossini: come lo stesso conduttore ha ricordato nel video di presentazione, ha partecipato nel 2006 alla prima edizione di Notti sul Ghiaccio e ha vinto. Milly Carlucci potrebbe riservare ulteriori colpi di scena. Nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzata la partecipazione di Sonia Bruganelli mentre Milly Carlucci sogna di convincere in extremis Barbara d’Urso. Nell’ultima edizione, la 18/a, a vincere è stata la coppia formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca.