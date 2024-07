Ballando con le stelle, Federica Pellegrini: ‘Trattativa aperta da 12 anni’, il possibile cast

È una “trattativa che va avanti dal 2012” quella tra Federica Pellegrini e Milly Carlucci per la partecipazione della campionessa olimpica di nuoto al programma di Raiuno Ballando con le stelle: lo ha rivelato la stessa atleta, parlando a margine della serata al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) del premio internazionale Fair Play Menarini.

Federica Pellegrini sulla possibile partecipazione a Ballando con le stelle: ‘In questo momento ci sono solo molte parole’

“Io e Milly ci sentiamo tutti gli anni per questo programma dal 2012 che però per me era una stagione olimpica e quindi rinunciai: ci ha provato un po’ tutti gli anni, e quindi di fatto questa trattativa è aperta da 12 anni, vedremo”. La pluricampionessa del nuoto, tuttavia, non esclude una sua partecipazione: “Non dico che non la farò mai nella vita, però in questo momento ci sono solo molte parole” – ha affermato Pellegrini, ambasciatrice Fair Play Menarini.

Milly Carlucci ha già chiuso per 6 concorrenti, il sogno della conduttrice

Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle prendendo forma con Milly Carlucci che avrebbe raggiunto l’intesa già con 6 concorrenti: il comico Francesco Paolantoni, la cantante Nina Zilli, l’attore e produttore Luca Barbareschi, la conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti, dopo aver superato i problemi cardiaci, e il conduttore Massimiliano Ossini. Vicina alla firma sarebbe anche la show girl Melissa Satta. Il sogno, oltre Federica Pellegrini, di Milly Carlucci è quello di convincere Barbara d’Urso a mettersi in gioco.