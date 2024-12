Ballando con le stelle, Mariotto assente dalla finale: ‘Ha mandato anche il certificato’

La sedia vuota faceva presagire una nuova telenovela. Magari un chiarimento dopo la frase galeotta prima di entrare in scena- “figli di mign…. ” – con consegna di tapiro d’oro di Striscia la notizia a Milly Carlucci. Guillermo Mariotto non è in giuria in occasione della finale di Ballando con le stelle di sabato 21 dicembre.

Guillermo Mariotto salta la finale di Ballando con le stelle, Milly Carlucci: ‘É caduto e si è fatto male’

In apertura di trasmissione la conduttrice ha spiegato cosa è accaduto allo stilista che tanto ha fatto discutere in queste settimane. “Vedete un posto vuoto perché questa sera è successo questo. Guillermo ha fatto un viaggio all’estero per motivi di lavoro ed è caduto e si è fatto male. Sembra una boutade, invece è la verità. Ci ha mandato il certificato ed abbiamo visto che tipo di infortunio è. Sembra che abbia invidia degli infortuni dei nostri ballerini perché si è rovinato una gamba compresi i legamenti ed i muscoli. Purtroppo manca a questa nostra finale” – ha riferito Milly Carlucci che poi ha fatto gli auguri di Buon Natale a Mariotto. “Ti aspettiamo a braccia aperte, perché non c’è Ballando senza Guillermo”.

Mariotto si sarebbe infortunato a A Riad dove era andato per motivi di lavoro. Lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni è scivolato e la caduta gli ha provocato un trauma al ginocchio. Al rientro a Fiumicino è stato visto accompagnato dal personale dell’aeroporto su una sedia a rotelle. Per ritrovarlo al tavolo della giuria di Ballando con le stelle bisognerà aspettare la prossima edizione a meno che non ci siano stravolgimenti in giuria.