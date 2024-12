Thais Wiggers sull’ex Teo Mammucari: ‘Ha stravolto la nostra storia per creare un dramma’

“Con Teo c’è stata grande passione. Ci siamo innamorati tantissimo ma per noi non ci sono mezze misure ed è stata una storia turbolenta”. Thais Wiggers è tornato a parlare dell’ex partner, Teo Mammucari, nel corso della puntata del 21 dicembre di Verissimo.

Thais Wiggers ha parlato a Verissimo della sua relazione con Teo Mammucari: ‘Abbiamo chiuso per il bene di nostra figlia’

“Quando ci siamo lasciati l’amore non era finito ma ognuno doveva seguire la propria strada per il bene di nostra figlia che aveva un anno e mezzo. Per la nostra serenità” – ha raccontato l’ex velina che ha spiegato di essere tornata a Milano dopo la fine della relazione e quanto sia stata importante la collega e amica Juliana Moreira in quel periodo. Poi Silvia Toffanin ha mostrato a Thais Wiggers il monologo di Mammucari a Le Iene in cui parlava della sua esperienza da genitori separato.

“Gli dissi subito che non ero d’accordo con il suo monologo. Purtroppo dalle sue parole si percepiscono dei comportamenti miei che non sono stati comportamenti miei. Potrei anche comprovare con un fascicolo dell’avvocato ma qui non siamo a giudizio. Da questo monologo e anche da un altro suo spettacolo a teatro, dove lui ha preso la nostra storia e l’ha stravolta per creare un dramma in quanto è un comico, vengo dipinta come la cattiva. Non è la mia immagine, non è quello che ho fatto come mamma. Sono sempre stata molto zen, mia figlia sa come stanno le cose”.

Poi è tornata sulla Stories condivisa su Instagram – “Le maschere cadono giù” – relativa alla decisione di Teo Mammucari di abbandonare l’intervista a Belve. “Non sono Cupido ma ho fatto partire una frecciatina dal cuore. Dopo anni di distorsione dei fatti e di come mi sono comportata, tutti hanno visto la persona con la quale provo a dialogare da 18 anni. Non ce la puoi fare… Per mia figlia è stato positivo vivere un periodo della mia vita in Brasile e imparare il portoghese. Sono partita con la sua firma, non ho rapito mia figlia. Non sono venuta a parlare male di lui perché ha fatto anche tanto bene a mia figlia” – ha aggiunto.

‘Ha stravolto la nostra storia con il monologo a Le Iene e a teatro, a Belve hanno visto tutti’

“Ha parlato di problemi familiari? Non so a cosa si riferisse. Noi abbiamo dei problemi di dialogo ma penso che si riferisse a dei problemi con i genitori” – ha aggiunto Thais Wiggers che poi si è soffermata anche sulla decisione del conduttore televisivo di fermarsi. “Sono felice che si prende un anno sabbatico dal teatro perché ha completamente cambiata la nostra storia. Di quello spettacolo non ne sono felice”.