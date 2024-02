Ballando con le stelle Regno Unito, trovato morto in hotel il ballerino 44enne Robin Windsor

Il ballerino Robin Windsor è stato trovato morto in un hotel di Londra. La morte dell’ex professionista di Ballando con le stelle della versione inglese all’età di 44 anni è stata annunciata nelle prime ore di martedì 20 febbraio.

Robin Windsor era scomparso da una settimana, trovato privo di vita in un albergo di Londra

Del ballerino non si avevano notizie da una settimana e gli amici si erano mobilitati per ritrovarlo tra appelli social ed altre iniziative. Era tornato da poco da una vacanza da sogno in Sudafrica. La compagnia di ballo di sala e ballo latino Burn The Floor, di cui Robin è stato membro fondatore, ha reso omaggio all’amatissimo ballerino. È rimasto una figura popolare tra i fan del concorso di danza del talent del BBC dopo la sua partenza. Quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, non si conoscevano i dettagli come la data o la causa della sua morte. Robin Windsor aveva confidato ad un amico di aver avuto un “incidente preoccupante” a Capodanno.

“Vorremmo ringraziare tutti per l’effusione di amore e la celebrazione del nostro amato Robin. Anche se comprendiamo che c’è un enorme interesse del pubblico e dei media intorno alla sua scomparsa, noi come famiglia Abbiamo bisogno di tempo per elaborare il nostro shock e il nostro dolore.

Chiediamo che i bisogni della nostra famiglia e dei nostri amici siano presi in considerazione e che la nostra privacy sia rispettata in questo momento difficile.” – hanno riferito i familiari. Robin aveva parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione.

La famiglia: ‘Abbiamo bisogno di tempo per elaborare questo choc’, la battaglia contro la depressione

Windsor era nato nel Suffolk il 15 settembre 1979 e ha iniziato a ballare all’età di tre anni, quando i suoi genitori lo hanno iscritto a un corso di una scuola di danza a Ipswich. Si è trasferito a Londra all’età di 15 anni per intraprendere la carriera di ballerino e ha continuato a rappresentare l’Inghilterra in numerosi concorsi fino alla popolarità conquistata entrando a far parte del cast di Ballando con le stelle.