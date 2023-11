Ballando con le stelle, l’ex giudice del talent Rafael Amargo arrestato in Spagna

Il tribunale provinciale di Madrid ha disposto di trasferire in carcere il noto ballerino di flamenco spagnolo, Rafael Amargo, che è accusato di aver spacciato sostanze stupefacenti dal suo ex appartamento nel quartiere madrileno di Malasaña.

Rafael Amargo arrestato in Spagna, è stato giurato di Ballando con le stelle nella nona e nella decima edizione

Ne danno notizia i media iberici. I giudici hanno disposto il carcere dopo che il bailaor ha violato ripetutamente le misure cautelari, e considerando anche il rischio di fuga. Amargo sarà processato ad aprile insieme al suo produttore teatrale ea un suo collaboratore per la presunta vendita di stupefacenti, per la quale il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere.

Il ballerino di flamenco ha partecipato anche a Pechino Express in coppia con Olfo Bosé

Sull’artista pende anche un’indagine del 27° giudice istruttore di Madrid per droga e aggressione all’autorità. L’artista è conosciuto in Italia per aver partecipato a diversi show tv: come giurato della nona e decima edizione di Ballando con le stelle, quindi come concorrente alla sesta edizione di Pechino Express, in coppia con Olfo Bosé.