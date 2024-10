Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli eliminata ma salvata dalla wild card: sul web esplode la polemica

“Non è un reality, né un talent ma una fiction: inganno con le stelle”. Il duro commento di Gabriele Parpiglia dopo che Sara Di Vaira ha salvato Sonia Bruganelli e il ballerino Carlo Aloia dopo l’eliminazione da Ballando con le stelle al televoto con Alan Friedman e Giada Lini che hanno vinto lo spareggio con il 59% delle preferenze.

Sonia Bruganelli salvata dalla wild card di Sara Di Vaira dopo l’eliminazione allo spareggio, la stoccata di Parpiglia

Alla vigilia della prima sfida per l’eliminazione l’ex moglie di Paolo Bonolis veniva data per favorita ma dopo l’esibizione in apertura della puntata del 19 ottobre il pubblico ha premiato il giornalista. Nonostante ciò Sonia Bruganelli ha trovato un’inaspettata ancora di salvataggio nella maestra di ballo Sara Di Vaira che ha sfruttato subito la sua wild card da tribuna del popolo per salvarla sollecitata da Rosella Erra.

Non è un reality , ne un talent. E’ fiction Inganno con le stelle #ballandoconlestelle — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) October 19, 2024

“É presto, ma è anche vero che ci sono concorrenti che ballano peggio di Sonia. Penso che il giudizio sia stato anche influenzato sulle polemiche che hanno girato intorno al tuo personaggio. Lo scontro diretto di questa sera ha tirato fuori qualcosa che non abbiamo visto finora. Può dare ancora tanto” – ha aggiunto la maestra di ballo. Sonia Bruganelli ha ringraziato Sara Di Vaira sottolineando che in settimana ha avuto “switch” mentale.

Il sostegno dell’ex gieffina Antonella Fiordelisi dopo le critiche di Edoardo Tavassi

L’opinionista televisiva è tornata in gara con una penalizzazione di 20 punti. Una decisone che ha scatenato le polemiche sul web. Antonella Fiordelisi aveva sostenuto Sonia Bruganelli prima dello spareggio lanciando un appello a votarla sui social. “Ragazzi grazie tutti il post aveva raggiunto più di 16mila like. Sonia comunque è stata salvata dalla Wild Card e se lo merita tantissimo perché ha ballato benissimo. Le persone con personalità fanno sempre rumore”,. Un altro ex gieffino, Edoardo Tavassi, l’aveva duramente criticata per la sua reazione alle critiche di Selvaggia Lucarelli.